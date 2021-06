El municipio de Bayamón irá casa por casa para verificar cuántos residentes están vacunados contra el COVID-19 y cuántos no, en un esfuerzo adicional por frenar la pandemia.

De acuerdo con el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz a medida que ha ido avanzando la vacunación se han visto los resultados positivos, con menos contagios, menos hospitalizaciones y menos muertes, y por eso están llevando este “último esfuerzo grande, de ir a la calle, casa por casa”.

“A los centros de vacunación todavía está llegando gente, pero es menos. Sabemos que por ahí queda alguno que otro, que no ha podido llegar a vacunarse, por la razón que sea. Entonces estamos visitando casa por casa y ahí estamos haciendo la última repartición de mascarillas, le dejamos una caja, y también preguntamos cuántos viven en esa casa, cuántos están vacunados y cuántos no”, explicó el alcalde.

“Es una información sencilla y práctica. Y eso nos permite hacer la comparación con los números del ‘dashboard’ del Departamento de Salud”, agregó Rivera Cruz. “Nosotros entendemos que, no es que estén mal esos números del ‘dashboard’ del Departamento de Salud, pero quizás no tienen registrados todos los vacunados”.

El alcalde abundó que esa posible discrepancia en cifras puede responder al hecho que hay muchas instituciones diferentes haciendo vacunaciones además del esfuerzo gubernamental, como farmacias, universidades y organizaciones sin fines de lucro, y quizás sus cifras aún no han sido incluidas en ese pizarrón de cifras oficiales.

“Eso hace que el número total quizás no sea exacto, y con este censo vamos a poder tener una mejor idea”, sostuvo el alcalde.

De hecho, luego de la primera jornada de la iniciativa, que tuvo lugar anoche en seis urbanizaciones, las cifras apuntan a que, en efecto, hay una diferencia en los números.

De acuerdo con el alcalde en esa primera jornada hicieron 2900 visitas, en las que contestaron 1695, ya fuera porque en algunas casas no habían llegado las personas, porque no están en Puerto Rico o porque la casa está abandonada. Luego, asumiendo un estimado conservador de que hay dos personas por casa, aunque el promedio en Bayamón es de tres personas por vivienda, se estima que habría 3390 personas de las que, según las respuestas, solo 381 no estaban vacunadas.

“Eso lleva el número de vacunados casi a 78%. En el ‘dashboard’ del Departamento de Salud aparece (Bayamón) en 60.7% de vacunados con dos dosis, y 69% con una dosis. Pero en esas primeras seis urbanizaciones que visitamos está en más de 77% con dos dosis. Por eso, nuestra proyección es que entendemos que ya en Bayamón ciudad se debe haber alcanzado el 75% personas con dos (dosis de) vacunas”, agregó Rivera Cruz.

El alcalde explicó que la iniciativa les tomará 20 días para completar las visitas a cada una de las alrededor de 90,000 residencias.

Entretanto, aclaró, “vamos a seguir vacunando”.

“Aquellas personas no vacunadas, la oficina de epidemiología del municipio va a hacer un último acercamiento. Puede ser que no pudieron vacunarse por alguna razón, alguna situación, o puede ser que no estaban del todo convencidos. Claro, puede darse el caso que alguien decida que no se va a vacunar, por razones religiosas, o por otra razón. Eso puede pasar. O por el caso de una razón médica, que es algo válido. Pero si es por falta de información adecuada o por desinformación que anda por ahí, pues le vamos a llevar información científica, con datos”.

En cualquier caso, la aspiración del municipio es elevar la cantidad de personas vacunadas a entre 80% y 85%.

“Esa es la aspiración. Subir a por lo menos 80%. Y ya con eso puede haber una libertad de acción mayor”, afirmó el acalde.

Por otro lado, el municipio ha tomado una serie de medidas que también buscan incentivar la vacunación, como es el caso de exigirla para el uso de instalaciones deportivas.

“Es algo que estamos haciendo con los clubes deportivos que quieran usar las instalaciones, tienen que estar todos vacunados. Ya lo hicimos con el Bayamón Football Club. Y lo que tengo entendido es que todos aceptaron vacunarse”, comentó. “Es lo que le estamos notificando a todos los clubes. Si quieren usar las instalaciones tienen que vacunarse”.

Y ante las posibles objeciones que se puedan levantar con la exigencia de vacunación para el uso de las instalaciones, Rivera Cruz fue enfático en que “el interés colectivo tiene que ir por encima del interés individual”.

El alcalde repasó que “hemos hecho un esfuerzo brutal de vacunación, hemos visitado iglesias, comunidades, todos los hogares (de cuido) del municipio, a las personas sin hogar los vacunamos a todos para protegerlos, también a todos los pacientes de VIH del programa de epidemiología. Llegamos a los 78 hogares de municipio, de cuido, de jóvenes discapacitados, de ancianitos, las 11 égidas, todos se vacunaron. Ha sido un esfuerzo titánico”.

“Y todavía mantenemos un centro de vacunación permanente, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en el (estadio Juan Ramón) Loubriel. Y ahí se va a continuar vacunando a todo el que llegue. Y no tiene que ser necesariamente de Bayamón. Si viene y es residente de otro lugar, también se le vacuna”, insistió.

Agregó que entiende que, en sentido general, Puerto Rico va por buen camino en el tema de la vacunación contra el COVID-19, y alcanzar el 80% de inmunizados sería un logro enorme que coronaría el esfuerzo titánico que ha llevado el Departamento de Salud y su secretario, el doctor Carlos Mellado.

Rivera Cruz destacó también los esfuerzos que han hecho la mayoría de los municipios. “Han estado bien, bien activos. Cada cual tiene su manera particular de atender el asunto, y eso depende de su situación geográfica y otros factores, pero cada uno ha montado su manera de atender esto”.

El alcalde aprovechó para hacer un llamado a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan. En particular, dijo, “especialmente a los jóvenes, que se vacunen. Quizás creen que porque están más jóvenes y más fuertes no les va a pasar nada, pero no es así. Lo mejor es que se vacunen. Y también recordarle a los padres que los niños de 12 años en adelante se pueden vacunar sin ningún peligro. Eso garantiza una seguridad adicional para ellos, más ahora que van a regresar a las clases presenciales”.

“Yo quiero volver a abrazar a la gente, darle el apretón de manos. El puñito está bien, pero nosotros somos un pueblo de saludo caluroso, afable, y la pandemia nos ha limitado. Pero yo quiero volver a todo eso que nos distingue”, afirmó Rivera Cruz en tono optimista.