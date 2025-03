“Uno de los albergues más lindos de Puerto Rico” está en Bayamón.

Así de orgulloso lo aseguró el administrador de la ciudad, Héctor Albertorio Blondet, al compartir el funcionamiento del centro que busca atender el problema de animales realengos, cuyo debate en la Isla sobre la situación de sobrepoblación y cómo tratarla con la mayor sensibilidad posible, mantiene a los municipios buscando soluciones.

En entrevista con Primera Hora, Albertorio Blondet aseguró que en el albergue “estamos trabajando arduamente para, no tan solo rescatar esos animalitos que están en la calle, sino ponerlos en adopción”.

“Aquí tenemos un programa que estamos desarrollando con un nuevo veterinario, un equipo veterinario que va a estar preparando estos animalitos, haciendo unas evaluaciones, obviamente curando aquellos que estén malitos, haciendo un proceso de esterilización y vacunación, para ponerlos entonces (disponibles) a la población para que los adopten”, comentó.

“Lo que queremos es motivar a la ciudadanía a que adopte estos animalitos aquí en el albergue de Bayamón”, añadió.

Al momento de la entrevista, tenían disponibles para adopción más de 35 perros y 15 gatos.

23 Fotos El albergue de animales se dedica a cuidar y rehabilitarlos antes de entregarlos a las familias.

“Aquí hay de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los gustos, si tiene un apartamento, si tiene una casa, aquí lo vamos a acomodar para que pueda entonces llevarse un animalito para su hogar”, aseguró.

Albertorio Blondet indicó que, si un ciudadano encuentra algún animal en malas condiciones o herido en la calle puede llamar al albergue para propiciar que reciba asistencia.

“Obviamente, los espacios son limitados, lamentablemente. Y la idea de esto es poder ampliarlo. Pero sí, en esencia esa es la intención, que se puedan identificar esos animalitos que requieren ayuda, que los podamos traer aquí, vamos a tener un equipo de veterinarios nuevos (adicional al existente) que va a cuidar esos animalitos, va a curarlos, para poderlos entonces poner en adopción”, sostuvo.

Aunque por ahora solo tenían perros y gatos, también estarían preparados para atender algún caballo, si fuera necesario.

¿Cómo funciona?

El administrador aseguró que, tan pronto el animal llegue al albergue, y pase la cuarentena, “el proceso va a conllevar la esterilización y la vacunación”.

“Por eso es que, quizás, toma un poquito más de tiempo, pero es un proceso que nos garantiza el que esos animalitos estén aptos para poder ir a su casa”, comentó.

“Y tenemos un equipo de trabajo maravilloso que, mira, yo te digo, el problema que estamos teniendo es que el equipo de trabajo se me está enamorando demasiado de los animalitos. Entonces, tenemos uno aquí que es el querendón de la casa, que se llama Cartier. Así que, los muchachos… ya ustedes saben, se convierte en la mascota del lugar”, insistió, haciendo referencia al chiquitín juguetón que parece haber conquistado ya a todas las personas que trabajan allí.

Detalló que, además de los empleados “maravillosos”, se han asegurado de que el centro cuente con todo lo necesario para poder ofrecer a los animales “un cuidado de excelencia”.

Preparados para todo

“Tenemos lavandería para efectos de poder lavar todas las cositas de los animalitos… Tenemos un área de vacunación, tenemos un área de esterilización, tenemos almacén, tenemos alimentos, tenemos de todo”, aseguró Albertorio Blondet.

“Y hay un área de juego. Esa es la mejor parte, la que le gusta a los chicos de aquí. Ir al área de juego. Y los muchachos, lamentablemente, se me ponen a jugar con ellos y los perdemos, los perdemos completamente”, comentó, poco antes de que Cartier ofreciera una vigorosa y divertida demostración de cómo se divierte allí, un perrito rescatado que ahora recibe cariño, incluyendo una acostada boca arriba para que le sobaran la pancita.

La asistencia a los animales no se limita a los servicios que pueden dar en el centro, pues “aquí hay unos ‘kennels’ para situaciones de emergencia”.

“Cuando hay una situación de huracán, de una emergencia, que tengan que ir estas personas a refugiarse en un albergue, nosotros, si ellos no tienen un ‘kennel’, se los proveemos para que puedan estar con su mascota en el albergue. Si no tienen alimento, le vamos a dar alimento. Nosotros lo que queremos es que esos animalitos permanezcan junto con su familia”, informó.

Y hablando de emergencias, Elvin Reyes Montañez, supervisor y administrador del centro, agregó que el edificio “está completamente equipado para un caso de emergencias”, y cuenta con una cisterna de 2,000 galones, así como una planta eléctrica para edificios.

Además, detalló, cuentan con vehículos y equipo especializados para recoger animales, incluyendo un traje antimordeduras, como el que se usa para entrenar a perros de la policía, y el personal recibe entrenamiento periódico para llevar a cabo los rescates.

Además, el lugar tiene planes de expansión para acoger allí “un centro de aves nativas, que ya lo tenemos en el Parque de las Ciencias y lo vamos a trasladar acá al albergue”.

“Y la intención de eso es que podamos identificar esas aves nativas que estén lastimadas, un accidente, un ala, ese tipo de cosas, los traemos acá, el veterinario los cuida, los atiende, los cura, y cuando estén listos los soltamos nuevamente a la naturaleza”, afirmó Albertorio Blondet.

Por otro lado, con la eventual ampliación de servicios del centro, esperan ofrecer, a través de diversas ferias y actividades, servicios de vacunación y esterilización lo más accesible posible para la ciudadanía de Bayamón.

Sin embargo, aunque no deja de hablar maravillas del albergue y sus empleados, el administrador de la ciudad no quiso dejar pasar la oportunidad para exhortar a quienes ya tienen “un perrito o un gatito” a que no los abandonen.

“Quédese con ese perrito y ese gatito, mire, hasta lo último. Porque normalmente lo que sucede es que se adoptan, se compran estos animales y tan pronto están viejitos que necesitan mayor cuidado, los sueltan, los tiran, o quieren traerlos entonces a los albergues”, instó.

Cualquier persona interesada en adoptar puede llamar al albergue al 787-785-9290, en horario laborable (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) de lunes a viernes, para coordinar su cita para ir a ver la mascota que esperan se convierta en el nuevo integrante de su familia.