Guánica. En medio de los dolores de parto, Nahir Bracero Piñero no sólo tuvo que manejar la ansiedad de los temblores, sino que sacó fuerzas para darle aliento al personal de enfermería que la atendía en el alumbramiento de su pequeño Ethan Dwight en el Hospital Damas de Ponce.

“Cogí cuatro temblorcitos fuertes que yo sentía que el hospital se me iba a caer. Las enfermeras se ponían histéricas porque después que pasaba el temblor el edificio seguía meneándose. Fue un parto doloroso por decirlo así, pero gracias a Dios todo salió bien y mi bebé está saludable. Estamos bien”, narró Nahir, a quien el impacto del terremoto del pasado 7 de enero llevó a dormir en sus últimas semanas de gestación en un colchón fuera de su casa en el barrio Ensenada de Guánica.

El caso de Nahir era monitoreado por la partera Rebecca García Ortiz, del grupo Mujeres Ayudando a Mujeres (MAM) y fue reseñado por Primera Hora en la edición del pasado 14 de enero. Este medio visitó con la comadrona a la joven guaniqueña, quien dio a luz a Ethan Dwight el pasado 26 de enero. El hermoso bebé pesó 7.5 libras, midió 18 pulgadas y nació por parto natural.

La joven madre narró que el 25 de enero empezó a sentir contracciones y salió enseguida para el hospital. “En un campamento que habíamos hecho teníamos los matress, un sillón de descanso y aún hasta el 25, yo seguía durmiendo afuera”, recordó Nahir de 23 años, quien también es madre una pequeña de dos años, Paulette Zoé.

Después de dar a luz se alojó temporeramente con su esposo Nelson Ortiz y sus dos hijos en un edificio de apartamentos de madera en el sector Playa Santa, donde asegura que está más tranquila porque los temblores “casi no se sienten”.

Expresó que las últimas noches que pasó embarazada bajo un toldo a la intemperie fueron muy difíciles. “Estaba nerviosa pues yo decía: ‘Dios mío si estoy aquí, quiere decir que cuando dé a luz tengo que pasar por este proceso con el bebé', pero yo no quería exponer al bebé al sereno, que se me fuera a enfermar. Empecé a buscar opciones y gracias a Dios estoy aquí; el bebé esta sano y estamos bien”, sostuvo Nahir, quien poco después lo lactó. “También le estamos dando fórmula. Es un comelón”, narró.

Sostuvo que algunas personas le cuestionan que se haya ido con el recién nacido a Playa Santa, pues se trata de un sector costero de Guánica. “El edificio donde estoy es de madera y no tiene ningún daño. Es un edificio de seis apartamentos de alquiler de verano y fines de semana. Por el momento no tengo que pagar, pero ya llegará el momento”, relató. Agregó que reside en el lugar de manera temporera, pues no puede regresar a la residencia en la que vivía con su abuela Miriam Sepúlveda en Ensenada ya que la casa se agrietó con los sismos.

Su esposo, quien trabaja en la panadería de Ensenada, dijo que “están rentando campers a bajo precio y estoy tratando de obtener información sobre eso”.

Nahir dijo por su parte, que hace tres años solicitaron al Plan 8 de renta subsidiada, pero nunca tuvo respuesta. La mujer trabajaba en una tienda en Yauco, pero tuvo que dejar el empleo por su embarazo.

Tuvo palabras de agradecimiento para la partera y para “muchas personas que han venido a Guánica que me han traído muchas cosas para el bebé”.

“Gracias a Dios en ese aspecto el pueblo de Puerto Rico ha ayudado bastante al área sur que es lo más impresionante y lo más bonito”, dijo para agregar que no ha recibido ayuda “de ningún gobierno, alcalde, ni políticos, sino que todo fue el pueblo de Puerto Rico”.

Sobre sus planes futuros dijo que en los próximos meses “que son los más importantes, voy a estar con el bebé y con mi hija” y añadió que más adelante buscará trabajo.

“Hemos considerado muchas veces irnos para Estados Unidos, pero yo pienso que cuando uno tiene dos hijos, especialmente uno que nació los otros días, uno tiene que pensar muy bien las cosas porque ahora mismo yo puedo decir vamos a coger un avión y me voy para allá, pero no tengo casa, no tengo un lugar estable para llegar con mis hijos”, dijo aunque no descartó emigrar en un futuro a Estados Unidos, pues indicó que sólo tiene familia en Guánica.

La partera García Ortiz dijo que monitorea a otras 5 a 6 embarazadas que están en fechas en los pueblos afectados por los temblores en el suroeste de Puerto Rico. “Hemos seguido dándoles seguimiento. Movimos a dos mamás que ya parieron y una tercera también fue movilizada con su familia al estado de Indiana”, resumió la comadrona, quien lleva dos años ejerciendo la partería y tiene 25 años de experiencia como educadora en lactancia. García Ortiz es parte del grupo MAM, que tiene su sede en Isla Verde.