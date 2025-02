Con un llamado a mantenerse en pie de lucha contra medidas antiderechos y discriminatorias en contra de la comunidad LGBTQ+, así como otros tipos de discriminación contra cualquier comunidad o grupo, se presentó esta mañana el Consejo Asesor de la recién fundada Federación LGBTQ+, entidad que agrupa a más de 80 organizaciones que representan a la comunidad y sus aliados.

El Consejo, que tendrá la función de asesorar a la Federación en torno a diversos temas y proponer estrategias para abordarlos, está compuesto por 50 personas con amplia diversidad y trasfondo, e incluye a políticos, profesores universitarios, líderes religiosos, líderes sindicales, activistas de comunidades inmigrantes, activistas de la comunidad LGBTQ+, feministas, personalidades del mundo artístico, jóvenes, periodistas, abogados, líderes comunitarios, entre otros.

PUBLICIDAD

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá; la exlegisladora Zoé Laboy; la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, el coronel retirado Arnaldo Claudio, así como el activista Pedro Julio Serrano, entre otros, conforman el grupo “multidisciplinario y multipartidista” que, de manera general, alertaron sobre los peligros que implican las políticas discriminatorias que están impulsando grupos en el poder, tanto desde el gobierno de los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico.

“Cuando se obtienen y se ganan derechos, y cuando se gana el respeto a la dignidad de los seres humanos, no puede haber un paso atrás, y por eso con mucho gusto estoy aquí, contribuyendo lo que pueda contribuir, para defender los derechos de esta comunidad”, expresó el exgobernador Acevedo Vilá.

El exgobernador auguró que vendrían “tiempos muy difíciles” y que “se van a perder batallas”.

“Tristemente puedo anticipar que cuando termine este cuatrienio se van a haber perdido derechos. Pero, si no se dan las peleas ahora, la posibilidad de recuperarlos en el futuro podría ser nula”, afirmó. “Como sé que van a haber derrotas, que estén claros que esta es una lucha, nuevamente, que no se va a ganar a corto plazo, que va a tomar tiempo”.

La exalcaldesa Cruz Soto, mientras, hizo un llamado a ser vocales y solidarios con “cualquier comunidad que se vea asediada en sus derechos”, y reclamó que “nosotros en este país tenemos que madurar, y saber que la solidaridad en voz baja no es solidaridad. Este no es momento de quedarse calladito, es el momento de levantar nuestras voces al unísono. Calladitos no nos vemos más bonitos. Este es el momento de hablar, es el momento de actuar, es el momento de poner la solidaridad a correr, y es el momento de parársele de frente a quien haya que parársele de frente, sea un convicto depredador presidente de los Estados Unidos, o sea quien sea”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el activista Serrano, presidente de la Federación, invitó a “los otros sectores que están dando lucha en este país, que es el momento de unirnos”, para “mantener los derechos que hemos alcanzado”.

Reconoció que se viven momentos de “mucha incertidumbre, de terror, y no vamos a negar que tenemos miedo, pero actuamos sobre ese miedo, y la manera que nosotros actuamos sobre ese miedo es a favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, a favor de los derechos de las mujeres, a favor de los derechos de las personas migrantes, a favor de las personas que tienen diversidad funcional, a favor de los sindicatos, a favor de los trabajadores y trabajadoras, a favor de los estudiantes y de los que están defendiendo la UPR, a favor de las causas ambientales del País, a favor de mantener nuestra identidad puertorriqueña, en contra del coloniaje”.

“Que la gente no se olvide que el poder está en la calle. Así que, nos vemos en la calle”, insistió Serrano.

En respuesta a preguntas de la prensa el activista repasó que, a nivel de Puerto Rico, ya se han presentado varios proyectos de ley que se podrían considerar parte de esos esfuerzos discriminatorios contra ciertos grupos y comunidades. Mencionó el Proyecto del Senado 1, “para dar licencia para discriminar… que le permite a los servidores públicos negarse a dar servicios a las personas, basadas en su orientación sexual o su identidad de género, y excusadas por su creencia religiosa. También le da inmunidad a la profesiones reguladas por el estado, incluyendo a doctores, enfermeros, trabajadores sociales, sicólogos, para que puedan discriminar y tengan inmunidad ante el estado si se niegan a atender a una persona”.

PUBLICIDAD

Enumeró también cinco medidas presentadas por la representante Lisie Burgos, los Proyectos de la Cámara 0160, 0162, 0164, 0165 y 0166, “para prohibir que las personas trans y no binarias utilicen baños públicos”; para “enviar a la cárcel de hombres a mujeres trans”; para “negarle el servicio a la afirmación de género a los jóvenes, aun con el permiso de sus padres”, y para “negarle a una persona trans, que no tiene oportunidades de empleo, pero tiene una habilidad deportiva, le nieguen la participación en los deportes de las mujeres”.

“No podemos concentrarnos nada más en las órdenes ejecutivas de (el presidente Donald) Trump. Aquí en Puerto Rico también hay un frente en contra de los derechos, que se está gestando desde la Legislatura”, insistió.

Serrano indicó que la Federación acogió una moción que se presentó de manera unánime en una reciente asamblea que celebraron, y estará trabajando para convocar “al país a un frente amplio en contra de las políticas discriminatorias no de Donald Trump nada más, sino también las que se gesten desde la Legislatura puertorriqueña”.

Hablando a nombre del Consejo, Cruz Soto indicó que ya han conversado que, como parte de las acciones que estarían llevando a cabo, “quizás haya necesidad de hacer desobediencia civil”.

José Rodríguez, activista y presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, aprovechó la ocasión para invitar al público a participar en una marcha a nivel nacional el próximo 27 de febrero, Día de la Independencia de República Dominicana, con “todas las organizaciones juntas”, en defensa de los derechos civiles y humanos de inmigrantes y otros grupos. Según se anunció allí, la Federación se estará uniendo a esa manifestación.

PUBLICIDAD

“La comunidad LGBTQ+ nos ha apoyado siempre, porque ha sido tan perseguida, pisoteada, asesinada y acorralada como nosotros. Y eso nos une”, afirmó Rodríguez.

Aunque también reconoció que estamos ante un panorama “bien difícil”, la exsenadora Laboy reafirmó el llamado a “levantar la voz cada vez que sea necesario y no dejarnos intimidar” y reiteró la importancia de actuar de manera unida.

“En la unidad está la fuerza. Yo creo que todos y todas ellas están pretendiendo atacarnos a cada grupo a la misma vez para que cada grupo sienta que se tiene que defender a sí. Yo sin embargo creo que es el momento más importante para que esta unidad que vemos aquí, hoy estamos hablando por la comunidad LGBTQ+, pero mañana debemos igual hablar por las mujeres, y por las personas de diversidad funcional, y por los inmigrantes, por todos y todas”.

El Consejo Asesor tendría una reunión luego de la conferencia de prensa para establecer un plan de acción. No obstante, Serrano aclaró que, aprovechando la diversidad de personas y talento en el Consejo, en cualquier momento pueden acudir a cualquier miembro, o grupo que se conforme, para una asesoría en particular. Además, el Consejo cuenta con 20 secretarías para llevar a cabo su plan de acción, incluyendo educación popular, asambleas regionales, participaciones en plazas públicas de todos los municipios, convocatorias a aliados y personas que se quieran educar, entre otras iniciativas, “para que conozcan por qué los derechos LGBTQ+ son derechos humanos, y por qué si nos atacan a nosotros, a nosotras y a nosotres están atacando también los derechos de otras personas”.