El Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico condenó el veto que dio la gobernadora Jenniffer González al Proyecto del Senado 647, que buscaba crear un sistema de retiro para ellos, al tiempo que anunció que continuarían luchando por conseguir que se les haga justicia.

El domingo “nos enteramos, como el resto del pueblo, a través de los medios de comunicación, del veto emitido por la gobernadora, a pesar de que el pasado miércoles el secretario de la Gobernación nos solicitó 24 horas para responder. En lugar de cumplir su palabra, optó por esconderse tras un veto silencioso y cobarde que constituye una falta de respeto directa a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas diariamente en el Negociado de Bomberos de Puerto Rico”, expresó en declaraciones escritas José Tirado, presidente del Sindicato de Bomberos.

El líder obrero calificó el veto como algo “insensible” que “representa un claro desprecio hacia quienes han entregado años de servicio a Puerto Rico”, y aseguró que “seguiremos organizados, firmes y decididos, porque el retiro digno no es una dádiva, es justicia mínima para servidores públicos que arriesgan sus vidas todos los días”.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa que ofreció este lunes, la gobernadora aclaró que el veto se debió a que entendía que la medida no estaba redactada de manera correcta para atender su propósito, y anticipaba que se pudiera someter nuevamente.

“La medida, como está, no crea un fideicomiso. Según está estipulado en el proyecto, no crea un fideicomiso. Tampoco establece la fuente de financiamiento. Tampoco está definida la aportación de los bomberos. Las certificaciones de prevención de incendio hoy no se cobran, por lo tanto, decir que se va a recaudar de ahí es incierto. Esos son algunos de los elementos”, explicó la González Colón.

“Obviamente, ese proyecto tiene que contener los elementos de estar creando un fideicomiso, y según está redactada la ley la interpretación que me hacen todas las agencias de gobierno es que no se constituyen esos elementos”, agregó.

Sin embargo, de inmediato acotó que “obviamente, eso no significa que no se pueda volver a radicar el proyecto si se atienden esas determinaciones”.

Insistió en “siempre hay disposición” para atender a los bomberos, “y por eso estoy enumerando las áreas específicas que hay que atender al momento de poder aprobar una legislación de esa magnitud”.

“Ellos están hablando de hacer un fideicomiso igual que el de los policías. Este proyecto no contenía los mismos elementos del fideicomiso de los policías, ni las fuentes de recaudo, que en el caso de los policías sí tiene su fuente de recaudo identificada”, argumentó la gobernadora.

“Pero que quede claro, esto no significa que no se pueda trabajar una medida sobre eso. Hay que atender estas deficiencias que tenían estos proyectos para poderlo hacer. Y yo estoy segura que la Asamblea Legislativa lo va a tomar en consideración y las agencias de gobierno también van a trabajar junto a la Asamblea Legislativa para poderlas identificar”, insistió.

“Así que yo anticipo que este será uno de los proyectos que volveremos a radicar”, sentenció la gobernadora.

La gobernadora también vetó recientemente algunas otras medidas que llegaron a su escritorio para su firma, entre ellas el Proyecto del Senado 615, una medida de amplio alcance sobre los municipios, pero que incluía una polémica disposición relacionada con las telecomunicaciones, que muchos interpretaron que abría la puerta a establecer un posible impuesto sobre el uso de los celulares.