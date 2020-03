Un grupo de bomberos que laboran en el distrito metropolitano levantó la voz de alerta y reclamó atención inmediata, luego que la esposa del capitán de distrito arrojara positivo a Covid-19.

De acuerdo con uno de los bomberos, que habló a nombre del grupo y pidió se mantuviera su identidad en el anonimato por temor a alguna posible represalia, en las estaciones de Guaynabo, Cataño, Puerto Nuevo y Barrio Obrero hay mucha preocupación con la situación, ya que, hasta que se conociera la noticia el capitán y el comandante iban de manera frecuente a esas estaciones.

Al momento, no tienen información alguna sobre las pruebas que se le hicieron al capitán, y tampoco se han llevado a cabo labores de desinfección en las estaciones.

Solamente se ha tomado acción con la estación de San Juan, cuyo personal fue enviado a casa de manera preventiva y además sería sometida a una limpieza de desinfección.

“Pero el capitán está asignado al distrito metropolitano. Él también dirige las estaciones de Guaynabo, Cataño, Puerto Nuevo y Barrio Obrero. Él y el comandante estuvieron muy cerca de nosotros durante varios días de la semana pasada, por periodos de una hora más o menos. El comandante hubo un día que estuvo prácticamente todo el día en la estación”, alertó el bombero.

Luego que se confirmara el positivo a coronavirus de la esposa del comandante, explicó, “a los bomberos de la estación de Puerta de Tierra sí los mandaron a aislamiento. Enviaron a todo el personal, 40 personas, a la casa. Pero no a nosotros. Con nosotros no hicieron nada. Con las otras cuatro estaciones no han hecho nada. Y él (capitán) también estuvo bastante tiempo con nosotros”.

El bombero dijo que ante la preocupación generalizada han hecho un sinnúmero de gestiones, averiguaciones, incluyendo a través de su sindicato, “y no hemos tenido respuesta”.

“Tenemos la preocupación de que nos estén ocultando información sobre el capitán, sobre si está contagiado, si pudo contagiar a otros”, denunció.

“Nuestra preocupación es que el capitán ha tenido contacto con estas cuatro estaciones y solo se han enfocado en esa estación de San Juan. Y el problema es que ese virus se multiplica y triplica y no sabemos nada”, insistió. “Supuestamente iban a sanitizar las estaciones, pero no han hecho nada”.

El bombero precisó que no su reclamo en nada busca un perjuicio contra la agencia, el capitán o el comandante involucrados.

“Esto no es una pelea contra ellos. Si además ese capitán es buenísima persona, tremendo ser humano, y seguro ni sabía nada (del contagio). Él todo el tiempo nos estaba dando consejos, de que nos limpiáramos bien para no llevar eso (el virus) a la casa. Y mira, le vino a tocar a él”, comentó.

“Pero lo que pedimos es que nos traten con el mismo derecho que trataron al personal de San Juan”, reiteró. “Deben sanitizar todas las estaciones y hacernos la prueba a todos, para que así estemos claros”.

“Nosotros estamos trabajando y dando la milla extra. Pero está todo el mundo bien preocupados. Hay una laguna de (falta de) información. No sabemos si estamos contagiados, si vamos a contagiar a la familia. Esto es un asunto de salud. Uno no sabe. Estamos preocupados”, insistió.

“Necesitamos que se atienda este asunto de salud y seguridad. Que envíen otro personal de refuerzo como van a hacer en San Juan, y que se hagan todas las pruebas a todo el personal de las cuatro estaciones”, reclamó.

El bombero indicó que no tomar acción como ellos reclaman podría además ir en detrimento de la población, en particular de quienes acudan a recibir las certificaciones para los ‘car seat’.

“Con el temor de la gente a que haya bomberos infectados, ni se podrán hacer las certificaciones. Nadie va a venir”, sostuvo.

De hecho, indicó, ya antes de este incidente tenían preocupación porque a las estaciones de bomberos se le ha brindado poco respaldo en cuanto a material higiénico sanitario durante esta crisis.

“No nos han dado ni guantes ni mascarillas. Lo único que han dado, para cada estación, es un potecito de ‘hand sanitizer’, un aerosol antibacterial que ya se acabó, no duró ni tres días, y galón para diluir y desinfectar áreas”, comentó.

“Como digo. Nosotros estamos en la mejor disposición. Haciendo nuestro trabajo allá afuera. Dando la milla extra. Pero necesitamos que se nos atienda adecuadamente. Es un asunto de seguridad, para nosotros, pero también para nuestras familias y para el público al que servimos”, insistió el bombero.

De acuerdo con el parte oficial que emite el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, sobre la situación de emergencia, “la estación de Puerta de Tierra fue cerrada y 40 bomberos enviados a un aislamiento preventivo, luego de que la esposa de uno de ellos arrojara positivo en la prueba de Covid-19”.

Añade que “se coordina con la división de Bioseguridad del Departamento de Salud para que el personal se realice pruebas”, y “se trabaja en la contratación de una compañía privada para la descontaminación de la estructura, vehículos y equipos”.

Finaliza aclarando que “personal de Guaynabo, Cataño, Barrio Obrero y la División de Operaciones Especiales de Hato Rey atenderán cualquier incidente que se reporte en las zonas que de ordinario cubre Puerta de Tierra”.

No hay mención alguna sobre limpieza, aislamiento o cualquier otra mediad relacionada con las estaciones de Guaynabo, Cataño, Puerto Nuevo y Barrio Obrero, que también pudieron haber resultado afectadas en alguna medida por el posible contagio del capitán cuya esposa arrojó positivo a Covid-19.