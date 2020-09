Aunque en los últimos años ha habido un movimiento migratorio casi constante desde Puerto Rico hacia otras zonas de los Estados Unidos como Florida, Texas y el área de la costa este, esa tendencia podría estar revirtiéndose en los últimos meses con la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y el elevado volumen de desempleo que ha generado.

De hecho, hay compañías de mudanza que vienen registrando un crecimiento importante en el movimiento de familias de vuelta a Puerto Rico en estos meses recientes.

Según describió Ricardo Martínez, gerente general en Puerto Rico de la compañía de mudanzas y movimiento de mercancías La Rosa del Monte, desde “mayormente desde mayo pasado hemos estado notando un volumen mayor de embarques de mudanzas entrando a Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

Ha sido tal el aumento que, al coincidir con los días que no pudieron operar por las restricciones que se impusieron en la Isla con la orden ejecutiva para combatir el COVID-19, se les acumularon contenedores en el puerto y tuvieron que reorganizar las entregas.

“Estuvimos cerrados por la orden ejecutiva desde marzo al 4 de mayo. Pero desde que reabrimos, notamos una tendencia al momento del movimiento de mudanzas entrando a Puerto Rico”, aseveró Martínez.

Confirmó que las mudanzas proceden “mayormente del área de Florida Central, Orlando, Ocala” y otras localidades de esa zona, en la cual se ha establecido una gran comunidad de puertorriqueños. Agregó que “también hemos visto aumento de mudanzas entrando a Puerto Rico desde Nueva York y Filadelfia”.

“El boom grande es desde la Florida Central, desde toda esa área de Orlando, Tampa, Kissimmee, Ocala y toda esa área central. Es un aumento de más de 15 a 20% entre mayo, junio, julio y agosto”, destacó.

El empresario comentó que -por lo general- este tipo de movimiento de mudanzas ocurre cuando la economía no está buena y la gente se mueve en busca de otras opciones. Recordó que ese escenario se vivió luego del azote del huracán María en septiembre de 2017, cuando muchas personas se movieron de Puerto Rico a Florida Central.

Ahora, ese movimiento parece estar dándose a la inversa, con toda la crisis provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19, según han expresado los propios clientes a La Rosa del Monte.

“No tenemos estudios como tal (sobre las razones del movimiento migratorio), pero por los comentarios de los clientes, lo que nos dicen es que es por la pandemia y porque se han quedado sin trabajo”, comentó el empresario. “Hay muchos boricuas que trabajan en áreas de servicio, que por motivos de la pandemia han cerrado. Hay muchos que trabajan en ‘fast foods’ (restaurantes de comida rápida), en Disney, y al cerrar y volver a abrir con menos personal afectó a muchos. Al quedarse sin empleo, pues muchos dicen, ‘mejor estar sin empleo en Puerto Rico que en Florida’”.

PUBLICIDAD

Martínez confirmó que tiene conocimiento de que ese aumento en mudanzas a Puerto Rico no está ocurriendo solo con La Rosa del Monte, sino también con otras compañías de mudanzas.

“Estamos trabajando y haciendo lo mejor posible para atender a todos los clientes, pero sí, hay mucho estrés y volumen de trabajo. Tenemos trabajo”, afirmó Martínez.

“Nosotros respetamos la orden ejecutiva y estuvimos cerrados por unos 50 días. Y todos esos contenedores se quedaron en los puertos”, detalló. “Al entrar en mayo tuvimos un alto volumen de contenedores y hemos tenido que establecer un itinerario para ir moviendo toda esa mercancía. Y eso ha provocado que, lamentablemente, se haya atrasado algunas entregas. Pero estamos haciendo las entregas y vamos a cumplir con las entregas lo antes posible”, agregó.

Martínez explicó que, en un momento dado, “llegamos a tener 60 contenedores” de gran tamaño esperando en puerto para ser transportados a su destino.

Y para que se tenga una idea de lo que eso representa en términos de mudanza, detalló que, en cada uno de esos contenedores, tiene las pertenencias “de 10 a 15 familias”, que distribuyen a través de toda la Isla, incluyendo Vieques y Culebra.

“Y ese boom sigue ocurriendo en estos momentos. Seguimos recibiendo carga, siguen llegando, y sigue ese volumen significativo comparado con años anteriores”, aseguró Martínez.

El demógrafo Raúl Figueroa Rodríguez celebró y vio signos esperanzadores en el hecho de que compañías de mudanza estén observando más movimiento de vuelta a la Isla, pero advirtió que había que ser cauteloso antes de hablar de alguna posible tendencia o migración de vuelta a la Isla, pues no hay datos ni estudios que puedan todavía respaldar algo así.

PUBLICIDAD

“Una cosa es que haya gente regresando. Pero habría que ver cuánta gente está saliendo. Hay que ver si esa cantidad es realmente de más personas llegando que saliendo a vivir allá”, advirtió.

Comentó que, luego del impacto del huracán María, “se fue mucha gente, pero muchos volvieron en el 2018”. Si embargo, antes de la pandemia del COVID-19, “la tendencia era otra vez de más gente saliendo de Puerto Rico”.

Figueroa Rodríguez comentó que “siempre hay unos factores que empujan a esa decisión de migrar” y, aunque nuevamente hizo la salvedad de que no había información ni datos para hablar con certeza de lo que pueda estar ocurriendo en estos momentos, se podría inferir que “en este caso, si hay un factor de atracción que era el empleo, y ya no lo tienen, pues se revierte ese factor y vuelven a Puerto Rico”.

“Una situación en Florida fue ese descontrol que tienen con el COVID-19. En Puerto Rico nunca se llegó a esos niveles de descontrol, y está esa percepción de que aquí es mucho más seguro”, evaluó, recordando que el asunto de la seguridad es para muchos parte de lo que consideran al migrar fuera de la Isla. “Así que, si le quitas el trabajo, le sumas el peligro del COVID-19, y ya es suficiente atractivo para regresar”.

“Y si le añades el componente de que las escuelas son ahora online, que puedes hacerlo también desde Puerto Rico, pues sería otra razón más para volver a Puerto Rico”, agregó, recordando que el factor de buscar mejores escuelas y una mejor educación para los hijos suele estar en la ecuación de los padres que migran fuera de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Se sabe que con la pandemia del COVID-19 la economía en todo el mundo se ha afectado muchísimo y los cierres de negocios y despidos de empleados son la orden del día. En los Estados Unidos no es la excepción, y en estados como Florida la situación ha sido incluso más crítica.

“Eso es algo que puede estar sucediendo en estos momentos. Pero que se mantengan en Puerto Rico después, pues habría que ver, porque las cosas en Puerto Rico no están muy buenas tampoco”, sostuvo el demógrafo.

Aclaró que, según los últimos datos, luego de los huracanes, los temblores y ahora con el COVID-19, se da “mucho movimiento que no es permanente. Vemos gente que se fue en lo que se estabilizaban las cosas, que volvía la luz y eso. Así que eso no es migración como tal, porque es gente que se van unas semanas o meses, pero no tienen en realidad la intención como tal de cambiar su residencia...”.

En este caso, sin embargo, el hecho de que estén moviendo un volumen considerable de pertenencias con compañías de mudanza podría indicar que sí hay una intención de cambiar de residencia.

“Hay que ver si hay un movimiento neto de migrar (es decir, más personas regresando que saliendo). Hay que ver las características de esas personas que regresan, si son jóvenes”, insistió el experto.

Primera Hora intentó conseguir información oficial con el Departamento de Estado sobre la situación de la migración a Puerto Rico, pero informaron que -al momento- no había ninguna disponible.