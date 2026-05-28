El artista puertorriqueño Rafael “Rafique” Vega fue seleccionado por la compañía Royal Caribbean para pintar un mural en su nuevo megacrucero, el Legend of the Seas, una embarcación construida en Finlandia que debutará en julio de 2026 con viajes por el Mediterráneo.

“Esto es una gran oportunidad y un honor. Ser elegido entre más de 200 propuestas por Royal Caribbean para llevar mi arte a una de sus embarcaciones más importantes representa muchísimo para mí. Es un orgullo poder llevar el arte boricua a un crucero que recorrerá el mundo y saber que mi trabajo viajará con él sobre el mar”, expresó Rafique en declaraciones escritas.

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El crucero Legend of the Seas de Royal Caribbean. ( Suministrada )

La obra estará inspirada en la fauna, la flora y los paisajes de Puerto Rico, elementos que forman parte del estilo visual del artista y de su intención de llevar la identidad boricua a escenarios internacionales.

Rafique pintará el mural entre el 28 de mayo y el 10 de junio en Finlandia, donde el Legend of the Seas se encuentra en las etapas finales de construcción.

Durante ese período, compartirá con artistas de Costa Rica, México y diferentes partes del Caribe y Latinoamérica que también fueron elegidos. Luego, viajará a Alemania para participar en el evento internacional Meeting of Styles, donde coincidirá con otros artistas.

La obra de Rafael “Rafique” Vega estará inspirada en la fauna, la flora y los paisajes de Puerto Rico, elementos que forman parte del estilo visual del artista y de su intención de llevar la identidad boricua a escenarios internacionales. ( Suministrada )

La selección de Rafique forma parte del Artist Discovery Program de Royal Caribbean, una iniciativa que busca dar visibilidad a nuevos talentos del Caribe y Centroamérica.

“Estoy superemocionado de que mi arte represente a Puerto Rico a nivel mundial y de poder dejar una parte del Caribe en el Mediterráneo”, sostuvo Rafique, quien ha plasmado su arte en lugares como Bermuda, Miami y Japón.

El Legend of the Seas es el tercer barco de la Clase Icon de Royal Caribbean, considerada la serie de cruceros más grandes del mundo, con capacidad para 5,610 pasajeros en ocupación doble y 2,350 tripulantes.

Tras su temporada inaugural de verano en Europa, se trasladará a Fort Lauderdale, Florida, donde ofrecerá itinerarios por el Caribe.