El ingeniero boricua Louis Martin Vega fue elegido miembro de la prestigiosa Academia Nacional de Ingeniería (NAE, por sus siglas en inglés), por su aportación a la enseñanza y su colaboración para establecer acuerdos entre las industrias y la academia.

Con la designación, el egresado del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tendrá un rol activo en brindar asesoría y servicios de ingeniería, investigación y educación al Gobierno de Estados Unidos.

El doctor Martin Vega forma parte de un grupo de solo 106 ingenieros, 23 de ellos internacionales, quienes en el 2021 han sido seleccionados para integrar la prestigiosa organización.

PUBLICIDAD

La exaltación a la NAE constituye una de las más altas distinciones profesionales otorgadas a un ingeniero a nivel internacional, con la que se honra a aquellos profesionales que han hecho contribuciones sobresalientes a la sociedad, en áreas como la investigación, práctica de la profesión y educación de ingeniería. Además, que haya realizado contribuciones a la innovación en el campo de nuevas tecnologías y en desarrollo, o que permitan desarrollar e implementar enfoques innovadores para la educación en ingeniería.

“Un reconocimiento como este nunca es resultado de uno solo, es el resultado de muchos colegas, estudiantes, el apoyo de profesores. Se lo debo a las experiencias y oportunidades que tuve en Puerto Rico y en la UPR, esos son mis fundamentos. Comparto esta designación con mucho orgullo y agradecimiento”, expresó Martin Vega en un comunicado de prensa.

El ingeniero reconoció que su selección a la NAE le tomó por sorpresa, al explicar que el proceso interno, entre pares, para elegir a los integrantes del organismo es uno difícil.

“Es un reconocimiento para la institución para la cual laboro, la Facultad de Ingeniería de North Carolina State University, y refleja además de dónde vengo, el Colegio de Mayagüez de la UPR, refleja, una vez más, lo positiva que han sido estas instituciones en todos los aspectos de mi vida. Representan mucho”, resaltó el también profesor.

En su extensa carrera profesional, el ahora exaltado ha enfatizado y aportado para fortalecer el trabajo entre ingenieros y las industrias, así como la gran oportunidad para el desarrollo de investigaciones que esto representa.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, destacó lo importante de esta distinción para el primer centro docente del País, para el archipiélago borincano y para la academia.

“En representación de la comunidad universitaria, extiendo nuestra afectuosa felicitación al profesor Louis Martin Vega, quien ha aportado significativamente al desarrollo de la profesión desde cada una de las posiciones que ha ejercido, de manera exitosa, a través de su carrera profesional. Con disciplina y constancia, ha logrado que más estudiantes se interesen por la Ingeniería, así como el incremento de las investigaciones y alianzas educativas que benefician a la sociedad. Su pasión por la profesión, de la cual doy testimonio como exalumno, es ejemplo a emular, así como sus esfuerzos para establecer nuevas oportunidades e igualdad para grupos minoritarios”, afirmó Haddock.

Asimismo, el rector del RUM, Agustín Rullán Toro, felicitó al educador por tan importante logro que se suma a más de cuatro décadas de una fructífera carrera.

“El doctor Louis Martin Vega, egresado de la clase de 1969, del Departamento de Ingeniería Industrial, quien también laboró como catedrático en nuestra institución, es un profesional de excelencia con una sólida trayectoria. Sin duda, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de colegiales. Nos llena de gran orgullo que su distinguida carrera, que incluye el honor de ser el primer hispano en dirigir la División de Ingeniería de la Fundación Nacional de la Ciencia, inició aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez, donde sentó las bases para trazar un futuro de gran impacto, tanto para la profesión de la ingeniería como para la comunidad hispana. Celebramos su nombramiento a la Academia Nacional de Ingeniería, prestigiosa entidad que lo reconoce por su aportaciones en la educación de ingeniería y su apoyo a los grupos subrepresentados en ese campo. ¡Enhorabuena!”, señaló el Rector del RUM.

PUBLICIDAD

Al presente, el ingeniero y académico ocupa el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería de North Carolina State University, y se ha destacado como profesor en la UPR-RUM, en College of Engineering at Florida Institute of Technology, University of South Florida, la Universidad de la Florida, entre otras instituciones.

“Como profesor me enfoco en facilitar el éxito de los estudiantes y de otros profesores. Desde todas las posiciones que he ocupado de liderazgo, siempre me enfoco en cómo puedo ayudar, porque son posiciones de servicios y de aportar al éxito de los demás”, indicó el ingeniero.

Además, reveló que no importa los años que ha estado fuera de Puerto Rico, extraña al País y mantiene contacto directo con su familia en el suroeste.

Martin Vega se ha desempeñado en múltiples puestos de liderazgo como presidente del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y de Fabricación de la Universidad de Lehigh, como presidente de la Junta Ejecutiva del Consejo de Decanos de la Sociedad Estadounidense para la Educación en Ingeniería (ASEE) y presidente de ASEE; así también como miembro del Comité Permanente para la Reingeniería del Censo 2020 del Consejo Nacional de Investigación y como presidente del Comité Asesor de la Dirección de Ingeniería en NSF, entre otros.

Su conocimiento y liderazgo ha sido reconocido en múltiples ocasiones con premios como el Premio al Educador Distinguido Albert Holzman en 1999; el Premio Nacional de Logros de Ingeniería Hispana 2000; y en 2011, fue incluido en el Salón de la Fama de la Hispanic Engineer National Achievement Awards Corporation (HENAAC). Forma parte de la Academia Panamericana de Ingeniería desde 2002, y en el año 2007, recibió el Premio Nacional Científico Hispano del Museo de Ciencia e Industria de Tampa. En 2014, la revista Hispanic Business lo nombró uno de los 50 hispanos más influyentes en los Estados Unidos, entre otros.