De Aguada a Google.

El joven boricua Jahdiel Alvarez fue seleccionado para trabajar como ingeniero de software de la compañía especializada en productos y servicios relacionados con Internet, software y dispositivos electrónicos.

El egresa del Recinto de Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico compartió la grata noticia a través de su cuenta de Facebook.

“Un joven de aguada, con sueños grandes, un puertorriqueño de cora. Esto es un recordatorio de que se puede, que rendirse no es una opción, si luchas por tus sueños y trabajas duro, verás los resultados. Cosecharás todo lo que siembres, ten fe”, escribió.

PUBLICIDAD

Asimismo, anhela que con su historia pueda influir en otros puertorriqueños para que se animen a lograr sus sueños.

“Espero que mi ejemplo inspire a un puertorriqueño, todo por lo que hemos pasado nos puede hacer mejor si queremos, porque si algo tenemos los boricuas es cría… Gracias Señor, porqué hasta aquí me has traído, gracias a mis viejos que siempre me han apoyado”, indicó.

!Me aceptaron como ingeniero de software en Google!😱🇵🇷 Luego de tanto sacrificio, luego de experimentar 2 huracanes que... Posted by Jahdiel Alvarez on Sunday, June 7, 2020

Y es que el proceso para lograrlo no ha sido fácil. Se tuve que enfrentar a huracanes, catástrofes, terremotos y hasta una pandemia.

“Luego de tanto sacrificio, luego de experimentar 2 huracanes que destruyeron mi pueblo, meses sin luz ni agua, luego de terremotos e incertidumbre, luego del verano del 2019 (los puertorriqueños entenderán). Finalmente, en medio de todo esto, en medio de una pandemia con entrevistas por zoom, me seleccionaron para trabajar en una de las mejores compañías de tecnología en el mundo”, recordó.

En los comentarios, cientos de personas lo han felicitado, le han deseado éxito en el nuevo trabajo, han recordado sus valores y otros han expresado sentirse orgullosos de él.