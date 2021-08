Los boricuas están interesados en ponerse la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 que ya fue recomemendada por los funcionarios de salud de Estados Unidos para detener los efectos que las variantes del coronavirus causan entre los ya vacunados, a juicio de la principal oficial de Voces (Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud en Puerto Rico), Lilliam Rodríguez Capó.

Señaló que cada vez son más las personas que acuden a sus centros de vacunación a preguntar si les corresponde la tercera dosis, la cual se ha limitado hasta el momento a las personas inmunocomprometidas.

“No creo que vaya a haber un rechazo de la ciudadanía”, indicó a Primera Hora, mientras se encontraba en el centro de vacunación que mantienen en Plaza Las Américas, en Hato Rey.

Los comentarios surgieron luego de que funcionarios de salud de Estados Unidos recomendaran que todos los estadounidenses reciban inyecciones de refuerzo contra el COVID-19. Los planes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) es que esta dosis se reciba a los ocho meses de haberse puesto la segunda inyección.

“Al día de hoy sabemos que se empezó a vacunar a personas con una tercera dosis en unos grupos específicos. Pero, esto perfila a que pueda venir una tercera dosis para toda la población. Estamos trabajando con una vacuna novel, que nos está dictando mes a mes de cómo está demostrando la inmunidad individual, así que no me sorprendería que el CDC determine que toda la población reciba una tercera dosis de la vacuna”, manifestó.

Dijo que el gobierno y Voces están preparados para organizar esta ronda de vacunación a los ya inoculados, pues el plan que han logrado establecer es efectivo.

“Estamos en un buen momento para que, si esto sucediera, estemos listos para implementar la vacunación con mayor rapidez”, puntualizó.

Pero, ¿verdaderamente los puertorriqueños desean la vacuna?

En un sondeo informal realizado por Primera Hora en el centro de vacunación se detectó que solo una persona duda de esta tercera vacuna.

Alexis Urbina, quien recibía la segunda dosis, dijo que ya tuvo cuestionamientos con este primer proceso de vacunación como para someterse a otro en unos ocho meses.

“Le soy honesto. Yo básicamente era de los que no se quería vacunar y me estoy vacunando. Una tercera dosis habría que pensarlo, porque primero dijeron que dos era suficiente. Ahora una tercera es como decir, están inventando. Porque dos no fueron su suficiente y ahora una tercera y después la tercera no es suficiente, métanse una cuarta y la cuarta no es suficiente, métanse una quinta”, afirmó.

Por su parte, Felicia Custodio, de 57 años y quien padece de anemia crónica, dijo que ya está convencida de que vacunarse contra el COVID-19 era su mejor opción. Y aunque hoy fue que comenzó el proceso de recibir sus dosis, dijo que estaría lista para un refuerzo en el futuro.

Custodio se tardó en acudir a vacunarse por “miedo”. Pero, dijo que hoy amaneció “media loca” y llegó hasta el centro de Voces.

“Por la condición creo que sí (recibiría la tercera dosis), pues tienes que protegerse, porque te contagias más rápido sin la vacuna”, respondió.

Dijo que recomendaría a otras personas a vacunarse con las dosis que sean necesarias, “porque esto está feo”.

Rebeca Beníquez, de 52 años, también se pondría el refuerzo. Explicó que ya sufrió de COVID y sabe que la mejor opción es vacunarse.

“Hay que prevenir las enfermedades. A mí me dio COVID y yo sé lo que es eso. Yo no me quiero morir, yo quiero ponerme la vacuna. Las vacunas prevén que uno adquiera enfermedades y si las adquiere, como está el COVID ahora, no te mueres. Te ayuda a sobrevivir”, comentó.