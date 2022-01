Cuando usted vaya a cambiar el marbete de su vehículo este 2022, ¿tiene que pagar $5 adicionales? ¿O se puede negar a pagarlos?

De acuerdo a las expresiones de funcionarios del gobierno, tiene que pagarlos. Según expresiones del legislador Ángel Matos, autor de la medida detrás de este pago adicional, también está obligado a hacerlo.

Sin embargo, según el texto de la resolución conjunta que autoriza este desembolso adicional, según aparece en la página oficial de trámite legislativo, específicamente en la sección 6, usted puede rehusarse a pagar esos $5 adicionales y no debería tener consecuencia alguna.

Este diario hizo varias llamadas al representante Matos en busca de que aclarara la ambigüedad en el texto de la medida, pero no se obtuvo respuesta.

PUBLICIDAD

En tanto, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la ingeniera Eileen M. Vélez Vega, explicó que la agencia que dirige no tuvo participación en el proyecto que impuso el pago adicional de $5 por el marbete, y solamente participa de ese proceso porque el mecanismo que se eligió para conseguir ese dinero fue a través de los mencionados sellos.

Otra medida similar también impone el pago de $21 adicionales por una tablilla nueva, aunque en el caso de esa resolución, está claro en el lenguaje que ese pago es obligatorio para todo conductor que adquiera una tablilla en 2022.

Dudas y más dudas

Entretanto, la controversia por el cargo adicional al marbete ha colocado, además, a la legendaria figura del pelotero Roberto Clemente en medio del torbellino, obviamente, no por su reconocido legado, sino porque su imagen y la conmemoración de su histórico hit 3,000 en las grandes ligas es parte del marbete, y el cargo adicional, que, según la medida y lo que han expresado funcionarios del gobierno, iría a algo llamado el Fondo del Distrito Roberto Clemente, es una entidad que, al momento, no existe.

El Distrito Roberto Clemente, que sería administrado por el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) en un esfuerzo por rescatar la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, cuyas instalaciones están en alto grado de deterioro, sería creado a través de un proyecto cameral (PC-489) que, según los datos en el portal de trámite legislativo, no ha sido aprobado por el Senado ni llevado ante el gobernador Pedro Pierluisi para que lo convierta en ley.

PUBLICIDAD

En cambio, la medida que impone el costo adicional de $5 por el marbete, aparece como aprobada por la Cámara de Representantes y por el Senado, y convertida en ley por el gobernador, a pesar de la evidente contradicción en su lenguaje, que ni siquiera requeriría de estudios legales para notarla.

Específicamente, la resolución lee en su Sección 3 que “para el año 2022 exclusivamente, el marbete conmemorativo tendrá un costo de cinco dólares ($5.00) en adición a los costos regulares por concepto de derechos aranceles y multas”.

Visto eso, parecería que ese cargo adicional es obligatorio.

Sin embargo, en la Sección 6 lee lo siguiente: “...Todos los proveedores de servicio de cobro de pagos de marbetes estarán obligados a notificarle al ciudadano que podrá efectuar la donación en una de las cantidades antes mencionada ($5.00, $10.00, $20.00 o cualquier otra) al momento de realizar su pago, pero que dicha donación será voluntaria y podrá negarse a efectuar la misma sin que esto afecte de forma alguna la obtención del marbete...”

Entonces, al menos de lo que dice el texto de la resolución, que pasó frente a todos los legisladores y el gobernador, no queda claro qué es lo que le toca hacer al ciudadano, si debe pagar los $5 adicionales, o si se puede negar a hacer esa “donación”, que, de ser ciertamente una donación, no podría ser obligatoria, pues donar implica de por sí que esa entrega, cesión, traspaso, regalo, dádiva o como prefiera llamarlo se hace bajo un principio de voluntariedad, y no de obligación.

PUBLICIDAD

Pide derogar la ley

El Procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, consideró que, ante la ambigüedad de la ley, lo mejor es que el Estado la enmiende o la derogue.

“Leí expresiones de la secretaria del DTOP de que la ley establecía que había que pagar, que tenían obligación de pagar (los $5 adicionales por el marbete). Pero la misma ley señala que es un donativo y es a discreción del que compra el marbete. Por tanto, nos parece que no viene obligado el ciudadano a pagar esa porción si no lo quiere hacer”, sostuvo el procurador, agregando que considera que “es una ley ambigua. De su faz se desprende que es ambigua”.

Agregó que entiende que quien expenda el marbete no está en obligación de cobrar el cargo adicional, “porque se lo tiene que comunicar al ciudadano, y el ciudadano determina si lo hace o no (pagar el cargo). Si lo quiere hacer, perfecto. Pero si el ciudadano no quiere, no lo paga”.

“Lo propio sería que el Estado enmiende la ley para derogarla, o derogar la parte del donativo, si entienden que se equivocaron en incluirla”.

García agregó que en el caso de quienes ya hayan pagado o paguen el cargo de $5 por el marbete y querían hacerlo, “el ciudadano podría recurrir a nosotros si el que vende el marbete no le hace la advertencia de que tenía la discreción de pagar o no, y los paga, y si adviene en conocimiento de que tenía la discreción para no hacerlo, puede recurrir a nuestra oficina”.

PUBLICIDAD

Agregó que el miércoles en la mañana tendría una reunión con el procurador auxiliar Rolando Meléndez y con el licenciado Héctor Quijano Borges, uno de los asesores legales de la oficina, para ver si pueden tomar alguna acción para detener el cobro de los $5 adicionales hasta que se enmiende o derogue la ley.

Comentó, además, que antes podían acudir al Departamento de Justicia para que los asistiera en asuntos como este, pero desde hace unos tres meses no es posible, luego que el secretario Domingo Emanuelli les indicara en una carta que “bajo ninguna circunstancia, y entiendo con razón, podría acudir a los tribunales en representación de nuestra oficina contra el gobierno”, porque básicamente estaría enfrentando una agencia del Ejecutivo contra una oficina del Legislativo.

“Pero nuestra recomendación es que deroguen la ley. No hace sentido. O legislas para cobrar, aunque no sea el mejor momento para eso, pero no puedes obligar a cobrar y permitir a la vez la discreción del ciudadano para pagar”, insistió el procurador.

Se desliga el DTOP de medida

En tanto, la secretaria del DTOP explicó que su agencia no tenía que ver con las medidas que impusieron el cobro adicional a marbetes y tablillas.

“Eso sale de la resolución conjunta 16 y 17, sale de la Legislatura. Establece cobrar $21 adicional por la tablilla y $5 por el marbete. Pero no es un cargo del DTOP”, comentó la secretaria Vélez.

Específicamente sobre el marbete, estableció que sí “es un cargo adicional, no es opcional. Es opcional si quiere donar más de los $5″.

PUBLICIDAD

Vélez insistió que se trata de algo que “salió de la Legislatura. No somos autores de la medida, ni receptores ni receptores de ese cargo. Eso todo va a Hacienda. No manejamos el dinero, eso es a través de Hacienda”.

“DTOP solo entra en esto por el mecanismo que determinaron usar, que es el marbete y la tablilla. Pero no somos autores de la medida. Eso fue la Legislatura. Tuvimos una reunión con ellos luego que se aprobara. Nos enteramos cuando ya estaba la medida, que es del representante Ángel Matos”, agregó la secretaria.

Molesta la familia de Clemente

La familia de Roberto Clemente parece no estar de acuerdo con el cargo por el marbete y el uso de la imagen del otrora jugador estelar de los Piratas de Pittsburgh.

De hecho, su hijo Luis R. Clemente recurrió a las redes sociales para dejar saber que “ni la Fundación Roberto Clemente y mucho menos mi familia tiene injerencia sobre ese cargo, y más aún, no somos los beneficiados de este fondo”.

Añadió que, “de hecho, no se procuró nuestra aprobación para utilizar la imagen de nuestro padre en los marbetes y en las tablillas conmemorativas. Imagen a la que legítimamente tenemos los derechos de uso. Además, el gobierno de Puerto Rico no buscó ni obtuvo la aprobación de otras entidades que reclaman los derechos involucrados en la imagen”.

Aseguró, además, que por los pasados meses han hecho “varios intentos de aclarar la situación con diferentes ramas del gobierno”, pero no han tenido éxito.

Además del DTOP, el Procurador del Ciudadano y el representante Matos, Primera Hora procuró una reacción del Departamento de Hacienda, petición de la que no se obtuvo respuesta; ni del DRD, aludiendo que el secretario estaba a punto de abordar un avión de regreso a la Isla y no pudo ofrecer declaraciones sobre el tema.