Luego de un proceso individual de entrevistas virtuales por un jurado compuesto de cinco miembros, Eliz A. Robles Cruz fue seleccionada como la Joven del Año 2021 de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico(BGCPR), convirtiéndose en la representante de la juventud puertorriqueña para el certamen Joven del Año a nivel de Estados Unidos.

“Agradezco a todos quienes han hecho posible esta iniciativa, y a los jóvenes que participamos en este proceso, porque son jóvenes maravillosos. Gracias al programa he conocido gente que da la milla extra por su Club y por su familia. Que esto no sea un alto en su vida, que sea un ’like the next step’. Muchos de ustedes sé que tienen proyectos grandes y sé que los van a lograr”, expresó emocionada la ganadora, detallo la organización en un comunicado de prensa.

Eliz es participante de BGCPR en Carolina desde los 9 años de edad. Actualmente, es estudiante de la escuela vocacional Carlos F. Daniels, además de ser emprendedora y creativa que busca luchar por las injusticias de los jóvenes puertorriqueños. Le apasiona el teatro y la literatura, además, quiere ser abogada, con la meta de defender las injusticias sociales del país. La joven dio las gracias a Boys & Girls Clubs de Puerto Rico porque con el programa de Mentoría y Juntos Sanamos ha logrado convertirse en la joven que es hoy.

El programa Joven del Año de BGCPR reconoce el liderazgo de jóvenes destacados por su contribución a su familia, la escuela, la comunidad y el Club, así como los retos personales que ha enfrentado y los obstáculos que ha superado. Todos los años se selecciona un Joven del Año en los Clubes de BGCPR, que luego participan en el certamen a nivel Isla y posteriormente compite en Estados Unidos representando a Puerto Rico. Por la situación con el COVID-19, el evento se llevó a cabo de manera virtual a través de la plataforma virtual Zoom, y transmitida simultáneamente por Twitter, Facebook, YouTube y la página web bgcpr.org, según se detalló.

La presidenta de la organización, Lcda Olga Ramos Carrasquillo expresó que “a pesar de la situación actual que estamos viviendo como país y la nueva realidad que nos obliga a cambiar nuestra manera de relacionarnos con la sociedad, era preciso seleccionar el nuevo representante y portavoz de los más de 12,000 niños, niñas y jóvenes impactados por nuestra organización, aunque por el distanciamiento social fuese a través de plataformas virtuales. Estos jóvenes son el ejemplo vivo de la perseverancia. Crecieron en ambientes marginados que no promueven un desarrollo positivo, en entornos inseguros, en familias sin estabilidad económica, enfrentando desafíos inimaginables. Sin embargo, buscamos transformar sus vidas para que tengan la motivación y el deseo de superarse. Los apoyamos en el camino hacia el éxito y continuación de sus metas, y ellos lo están logrando”.

Para concluir, Ramos Carrasquillo agradeció el compromiso de los aliados, colaboradores, inversionistas y jurado que participa en el desarrollo de la juventud de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico.

Los Jóvenes del Año de sus respectivos clubes fueron: Eliz Robles del Club de Carolina, Jan Nieves del Club de Aguas Buenas, Evelyn Marrero del Club de Arecibo, Ariday Santana del Club de Luis Llorens Torres, Shalyzbeth Rivera del Club de Bayamón, Jeiel Batista del Club de Las Margaritas, Keniel Díaz del Club de San Lorenzo, Gabriela Carrero del Club de Isabela y Kristinialys Monge de Vimenti por Boys & Girls Clubs de Puerto Rico.

Estos presentaron a modo de circuito cerrado sus discursos e historias de superación y éxito junto con una entrevista por el prestigioso jurado compuesto por: Hon. William A. Rodríguez Rodríguez, Secretario designado del Departamento de Vivienda; Joaquín Santiago Santos, Administrador Ejecutivo AMSI; María Eugenia Ferré Rangel, Chief Global Stakeholder Management & Communications del Grupo Ferré Rangel, Pinzy Rivera de Rivera Asiaca y Alejandro Troconis, Gerente General de Toyota Financial Services.

La ganadora recibió dos becas para continuar sus estudios post secundarios. Durante el próximo año, la joven seleccionada participará de grupos o foros que traten temas que competen a la juventud. Además, participará en diversas actividades ante importantes líderes gubernamentales, de negocios, cívicos y comunitarios.

Para contribuir a la misión de esta organización que anualmente impacta positivamente a miles de niños, niñas, jóvenes y sus familias, visite donar.bgcpr.org, o realice su contribución a través de ATHMóvil utilizando el pATH/BoysandGirlsClubsdePR. También puede acceder bgcpr.org o buscarlos en facebook.com/BGCPR para obtener información adicional.