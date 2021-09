La belleza del ser humano y su diversidad fue el mensaje principal que acaparó la atención de miles de transeúntes este sábado en la ciudad de Nueva York. Allí se desplegaban en las enormes vallas publicitarias, los rostros de cientos de niños y jóvenes que viven con Síndrome Down.

A sus seis años de edad, la encargada de hacer brillar el nombre de Puerto Rico en Times Square fue Zoey Camille Santiago Rosado. Su imagen formaba parte del evento organizado por la Sociedad Nacional de Síndrome Down (NDSS), por sus siglas en inglés.

“Ha sido una experiencia maravillosa, de mucho crecimiento, una lluvia de emociones difícil de describir porque ha marcado positivamente nuestra vida y la de cientos de familias de otros niños y niñas que viven con Síndrome Down. Hemos podido desarrollar una amplia red de apoyo y sobre todo llevar un mensaje de inclusión y respeto a la dignidad del ser humano en toda su diversidad”, explicó Cynthia Rosado Vilella, madre de Zoey Camille.

Añadió que “las familias aquí se emocionaban y de alguna manera todos sentíamos que nos conocíamos de toda la vida. El apoyo a nuestros chicos y chicas era inmenso y por supuesto que Zoey se robó el show”.

La familia destacó, además, que para muchos de los asistentes a la séptima avenida y Broadway era la primera su primera vez visitando la ciudad de los rascacielos.

“Mucha gente felicitaba a Zoey y nombraban a Puerto Rico al verla a ella. Eso nos llenaba de un orgullo inmenso, se nos apretaba el pecho de la emoción”, recordó por su parte Javier Santiago, padre de la menor procedente del barrio Islote de Arecibo.

“Para nosotros era muy importante viajar hasta acá y presenciar todo esto en vivo. Queremos permitirle a nuestra hija una serie de experiencias junto a otras personas como ella, para que se sigan desarrollando y alcanzando todas sus metas como cualquier otra niña. Estos niños y jóvenes tienen demasiado talento y muchas enseñanzas de amor para todo el mundo”, puntualizó.

Ahora Zoey se prepara para participar de otras actividades programadas en octubre, fecha en que se celebra el mes de concienciación sobre el Síndrome Down. El próximo evento organizado por la Asociación de Síndrome Down en Florida Central, ‘Step Up for Down Syndrome’ se llevará a cabo el 16 de octubre en la ciudad de Orlando.