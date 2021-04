Un brote de COVID-19 se suscitó en una gallera en Utuado y ha provocado sobre 60 infectados con el coronavirus SARS-CoV-2, reveló el alcalde novoprogresista Jorge Pérez.

Las peleas de gallos están prohibidas en Puerto Rico desde que entró en vigor el pasado 20 de diciembre de 2019 una ley firmada por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Tenemos sobre 60 casos de COVID en Utuado. En el rastreo nos hemos percatado que estas personas, casi 36 a 40 personas, fueron en una jugada de gallos en una gallera de Utuado. Se contagió muchísima gente y contagiaron también a sus familias y se sigue multiplicando”, indicó el primer ejecutivo municipal en entrevista radial con Red Informativa de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

AMPLIACION: Alcalde de Utuado Jorge Perez Heredia confirma brote COVID en Gallera (SONIDO) https://t.co/wf5JVQYOT0 — Red Informativa de Puerto Rico (@redinfopr) April 21, 2021

Además, acorde con el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario designado del Departamento de Salud, Carlos Mellado, el alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) cree que “cada individuo se protege a sí mismo”.

“No es que no se juegue gallos. Es que si vas a una gallera estemos a seis pies del compañero, que tengamos la mascarilla puesta, que nunca nos la quitemos. Que se laven constantemente las manos con alcohol o con (hand) sanitizer. La jugada se puede dar, lo que pasa es que tienen que tener control de las personas que entran, qué capacidad tienen, que estén separados, que no nos aglutinemos”, opinó.

Jorge Pérez, alcalde de Utuado

Estas expresiones de Pérez son contrarias a lo establecido por designado secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones Vázquez, en la Carta Circular 2021-004.

“Por recomendaciones del Departamento de Salud procedemos a ordenar el cierre inmediato de las operaciones de las galleras. Durante este mes hemos tenido que intervenir con cerca de diez galleras que han incumplido con los protocolos establecidos de prevención. Por tanto, nos vemos en la obligación de cesar sus operaciones por un periodo de dos semanas o hasta que presenten un protocolo que cumpla con las recomendaciones establecidas por el Departamento de Salud”, estableció el titular de la agencia el pasado 8 de abril.

“Yo voy a la gallera y me apasiono”

Asimismo, el alcalde de Utuado aceptó que asiste a peleas clandestinas de gallos en Puerto Rico.

“Yo voy a la gallera y me apasiono. Uno grita y se pega al otro y se chocan las manos y coge al gallo y se lo da al otro y eso es un foco de infección y eso fue lo que pasó en esta jugada donde se contagiaron muchas personas”, confesó.

PUBLICIDAD

El pasado 14 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston reafirmó que estas actividades son ilícitas en Puerto Rico desde 2019 luego que los demandantes –el Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea– no pudieron demostrar cuál interés reconocible de libertad se les infringe con la prohibición.

“Estamos peor que al principio”

El novoprogresista también admitió que esta ola de la pandemia de COVID-19 “se ha salido de proporción”.

“Estamos peor que al principio”, dijo.

Mientras, añadió que en el municipio que dirige también se han suscitado contagio entre los miembros de una misma familia por realizar actividades sin las debidas protecciones salubristas.

“Tengo tres familias que se han contagiado entre ellos mismos y que cada caso son muchos, 12 o 13, que realmente se contagian entre ellos mismo porque van y comparten en una casa de un familiar. Creemos que estamos fuera del virus y lo que hacemos es que contagiamos a todos los que están dentro de la familia porque no se guarda distanciamiento, no nos ponemos la mascarilla, no nos lavamos las manos con alcohol”, sostuvo.