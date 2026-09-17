El embalse Carraízo aumentó 0.83 metros tras los aguaceros asociados a la onda tropical y alcanzó los 40.06 metros, por lo que salió del nivel de observación y entró al nivel de seguridad, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La onda tropical dejó entre 1 y 2 pulgadas de lluvia en la cuenca de Carraízo, con acumulaciones de hasta 3 pulgadas en algunos sectores, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Ayer, el embalse se encontraba en 39.23 metros.

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Este cambio representa una buena noticia para los abonados que se suplen de este embalse, ubicado en Trujillo Alto, luego de que estuvieran bajo un racionamiento de agua durante el mes de agosto.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 17 de septiembre de 2026. ( AAA )

Mientras tanto, el embalse La Plata, en Toa Alta, registró otra baja, esta vez de 0.04 metros, por lo que continúa en el nivel de ajustes operacionales, con 44.36 metros. Ayer estaba en 44.40 metros.

Con respecto a la onda tropical, la cuenca de La Plata recibió cerca de 1 pulgada de lluvia en su zona sur y entre 0.30 y 0.75 pulgadas en el norte.

Pese a estar en el nivel de ajustes operacionales, los abonados de La Plata no se encuentran en racionamiento.

Los embalses Cidra y Fajardo, así como Río Blanco, en Naguabo, todos en nivel de observación, registraron aumentos en sus niveles.

Guayabal, en Juana Díaz, y Loco, en Yauco, también en nivel de observación, registraron bajas en sus niveles.

Se espera que la onda tropical continúe generando lluvias y tronadas sobre Puerto Rico durante este jueves.

Para el viernes, se anticipa que persista la humedad de la onda tropical, aunque también habrá algo de polvo del Sahara. Las lluvias y tronadas se concentrarán principalmente en el oeste de Puerto Rico durante la tarde.