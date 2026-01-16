El buque estadounidense USS Iwo Jima, que trasladó a Nicolás Maduro tras su captura, se encuentra este viernes en el puerto de Ponce, que ha sido escenario en los últimos meses de numerosas maniobras militares por parte de Estados Unidos.

A bordo del USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio, hay varios militares, un helicóptero V-22 Osprey y un helicóptero CH-53 Super Stallion, según pudo constatar EFE.

En el Puerto de las Américas de Ponce, también está atracado el USS Mahan, un destructor clase Arleigh Burke, y hay trasiego de vehículos militares.

La presencia del buque se produce una semana después de que el Gobierno de Puerto Rico acordara alquilar a la Armada un espacio en el Aeropuerto Internacional Mercedita, también en Ponce, hasta mayo de 2026 para llevar a cabo maniobras logísticas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Gobernadora anuncia millonarias mejoras en el Aeropuerto Mercedita de Ponce

Maduro fue capturado en la capital de Venezuela el pasado 3 de enero junto a su mujer, Cilia Flores, y llevado a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que ambos se encontraban a bordo de esta embarcación anfibia para dirigirse hacia Nueva York, donde Maduro enfrenta un proceso penal por narcotráfico.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, destacó ese día la importancia de la isla en el operativo contra el Gobierno de Venezuela.

“El papel que jugamos en la defensa nacional, y por eso el orgullo que sentimos los puertorriqueños de ser parte de esta gran nación”, dijo la primera ejecutiva de Puerto Rico, una isla que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

Tanto Ramey como la base Roosevelt Roads, en Ceiba (este de Puerto Rico), fueron durante los pasados meses zona de ejercicios militares por parte del Ejército de estadounidense, acogiendo esta última al menos una decena de aviones de combate F-35.

La gobernadora de Puerto Rico, firme defensora de Trump, apoyó asimismo la operación militar contra Venezuela asegurando que “reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo en América, con la defensa del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”.

Estados Unidoslegó a tener once bases militares en Puerto Rico y, actualmente, la Guardia Nacional sigue utilizando Buchanan, el Fuerte Allen, la Base Aérea Muñiz y el Campamento Santiago, así como partes de las bases Ramey y Roosevelt Roads.

La remilitarización de la isla ha causado controversia entre la población puertorriqueña, que ha protagonizado varias protestas frente a las bases desde que comenzaron las maniobras en el marco de las tensiones en el Caribe.