Como resultado del proceso de investigación informado por la Junta de Planificación en torno a la disponibilidad de permisos para la venta de productos como pan, leche y huevos, Burger King informó que ha tomado la decisión de detener la venta de estos por el momento.

El restaurante de comida rápida informo que “se encuentra en la mejor disposición de dialogar sobre el particular y espera la oportunidad para discutirlo con los funcionarios pertinentes”.

“Burger King identificó la necesidad de facilitar a la familia puertorriqueña la oportunidad de tener acceso a productos esenciales en momentos en los que se vive una nueva realidad que lleva a realizar compras en horarios más limitados que además requieren medidas y protocolos de seguridad. La venta de pan, leche y huevos surge en ánimo de ofrecer unos servicios de conveniencia al pueblo y fomentar las visitas a los negocios en estos momentos tan difíciles. Ello llevó a Burger King a reinventarse como muchos negocios han hecho, ofreciendo así estos productos a la venta por servicarro”, informó la cadena mediante comunicación escrita.

Organizaciones de pequeños comercios como la Cooperativa de Dueños de Panaderías y Comercios Puertorriqueños (COOPAN) y la Asociación de Industriales del Pan de Puerto Rico, denunciaron supuestas practicas desleales de restaurantes fast food con la venta de pan, leche y huevos en sus ventanillas de servicarro. De hecho, la Junta de Planificación, anunció hoy que realizaría una investigación sobre la venta de alimentos no procesados en dichos establecimientos.

“Aunque entiende que su permiso de uso actual aprueba la venta de los mencionados productos, Burger King se ve obligado a tomar la decisión en ánimo de no ser una distracción ante los temas más importantes que se están viviendo en estos momentos. Asimismo, responde al tanto del aviso de multa presente por vender pan Holsum, leche Tres Monjitas y huevos por servicarro. Al tomar la decisión de no continuar con la venta por el momento, lamenta no poder seguir ofreciendo este servicio de conveniencia que obra en apoyo al distanciamiento social solicitado por la Gobernadora”, añade.

La cadena Burger King informó que continuarán ofreciendo todos sus otros productos en sus restaurantes dentro de los horarios permitidos.