Como parte de la celebración del Mes del Planeta Tierra, organizaciones ambientales de Puerto Rico buscan 600 voluntarios que se adiestrarán para participar el sábado, 10 de abril en limpiezas submarinas simultáneas en 15 playas con arrecifes, informó Ana Trujillo, directora ejecutiva de Scuba Dogs Society (SDS).

“La Limpieza a fondo es un operativo conjunto entre sectores del gobierno estatal y municipal, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y la comunidad en general, que pretende concienciar a la ciudadanía sobre las nefastas consecuencias que acarrean los desechos que llegan a los ecosistemas marinos como los arrecifes”, indicó la bióloga marina.

La portavoz explicó que se activará a un máximo de 40 voluntarios por costa, incluidos capitanes de embarcaciones y voluntarios en general, que deben estar previamente registrados y recibir los adiestramientos requeridos de seguridad, protocolo de limpieza submarina y registro de datos. Las limpiezas submarinas de llevarán a cabo en los municipios de: San Juan, Vega Alta, Manatí, Aguadilla, Rincón, Isabela, Fajardo, Ceiba, Vieques, Culebra, Guánica y Mayagüez.

Fondo marino en Puerto Rico.

El evento cuenta con el permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Drna), siguiendo los mismos estándares de salud y seguridad implementados exitosamente por SDS durante la Limpieza Internacional de Costas del año pasado.

Los arrecifes son “estructura esencial para la protección y conservación de nuestras costas y otros ecosistemas” en Puerto Rico por virtud de la Ley 72 del 2020, firmada por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, tras la aprobación del proyecto de la Cámara 2308, de la autoría de Joel Franqui Atiles y José Pérez Cordero. En su exposición de motivos se expresa que, los arrecifes de coral proveen para la protección costera el equivalente a unos $9 mil millones de inversión en infraestructura, según el Servicio Nacional de Pesca Marítima de los Estados Unidos. Además, se detalla que durante el impacto del huracán María en 2017 “el arrecife de coral disipó en más de 90 por ciento la energía de la marea de tormenta” sobre las costas del país.

Sin embargo, a pesar de sus aportes, el último informe Evaluación Global de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, publicado por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), el 33% de los arrecifes de coral en el mundo están amenazados.

“Durante los 15 años que llevamos monitoreando el Arrecife de la Isla Verde, hemos observado una cantidad enorme de basura de diversos tipos, sobre todo bolsas plásticas, latas, ‘porta-paks’ y botellas. Tristemente, en tres ocasiones registramos situaciones dramáticas que ilustran el impacto nefasto de los desperdicios en la vida marina”, atestiguó Paco López-Mújica, de Arrecifes Pro Ciudad.

“La primera fue una bolsa plástica que estrangulaba una esponja de mar. En la segunda encontramos un cangrejo amarrado con una soga. Y en la tercera una tortuga carey asfixiada con un plástico en la boca. Esto es un problema serio y por eso vamos a recoger la basura submarina”, recalcó.

En cada una de las 15 costas, los equipos de voluntarios se organizarán del siguiente modo: 15 buzos, cinco ‘snorkelers’, cinco personas con tabla o kayak para llevar la basura hasta la orilla, y 15 personas en la orilla para recatar especies atrapadas en la basura y documentar las remociones antes de disponer de ellas adecuadamente.

Trujillo recalcó que debido a los controles de salubridad impuestos por la pandemia del COVID-19, se organizarán grupos de trabajo compuestos por integrantes de una misma familia o núcleo.

Quienes deseen sumarse a esta cruzada que tendrá lugar el sábado, 10 de abril a partir de las 8:00 A.M. deben registrarse en scubadogssociety.org a partir del lunes 22 de marzo. Se les convocará para que completen el adiestramiento sobre los trabajos y el modo de documentar cada hallazgo a través de la aplicación móvil Clean Swell.

La alianza para la Limpieza a fondo está compuesta por: 7 Quillas, AmandOcéano, Arrecifes Pro Ciudad, Basura Cero, Bio Strong, Bluetide Puerto Rico, CESAM, ClearWaters, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, DDB Latina, East Coast Water Taxi, Fundación Liberty, Garnier, Innovations, Lets Go Puerto Rico, Masters from the Sea, Mc Donalds, Microsoft, Mother Flower Products, Para la Naturaleza, PROUCO Group, Rescate Playas Borinquen, Scuba Dogs, Scuba Dogs Society, Sea Grant, The Agua Viva Project, The House PR, Ticotove, los mencionados municipios y el Drna.