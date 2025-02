El Centro Comprensivo de Cáncer y otras dos universidades comenzarán una investigación para “entender la relación de cambio climático y el cáncer” en momentos en que enfrentarán un recorte de un 15% en fondos federales, del cual todavía desconocen sus implicaciones, detalló la investigadora Ana Patricia Ortiz.

Este proyecto, denominado Caribbean Climate Adaptation, Cancer, and Health Disparities Research Center (Carib-Cares), mirará el impacto de huracanes, inundaciones, sequía, calor extremo y otros efectos climáticos en los pacientes con cáncer, tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes. Colaborarán la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Universidad de las Islas Vírgenes.

La propuesta investigación científica tiene asignado unos $750,000 anuales de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés). Pero, la administración de Donald Trump ha encomendado un recorte de costos indirectos relacionados a investigaciones de un 15% para instituciones que se benefician con fondos del NIH, entre otros.

La epidemióloga Ortiz precisó, en una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro Comprensivo de Cáncer en el Centro Médico de Río Piedras, que “no ha llegado información a las instituciones. Tenemos que hacer ajustes y nos preocupa. No queremos que se reduzca la investigación científica a nivel nacional”.

El catedrático e investigador de la UPR que se unió a este proyecto de Carib-Cares, Pablo Méndez Lázaro, añadió que “estamos en un territorio inexplorado. Yo llevo más de 16 años trabajando el tema de cambio climático en Puerto Rico, las Islas Vírgenes en los Estados Unidos, he tenido la oportunidad de trabajar con el Congreso de los Estados Unidos, con el Congreso (Legislatura) de Puerto Rico y nunca habíamos enfrentado el escenario que estamos experimentando hoy en día. Así que tu pregunta es extremadamente válida, porque pone toda una economía de investigación en riesgo, no solamente en Puerto Rico, sino que en los Estados Unidos. Valorar lo que es la ciencia y la importancia que tiene para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (es importante) para tener evidencia suficiente para tener buenas decisiones políticas que nos ayuden a evitar los problemas del pasado”.

Pero, el grupo señaló que buscará los fondos necesarios para emprender este reciente proyecto que analizará factores estresantes que se han demostrado, por lo menos tras el paso del devastador huracán María, que aumentó el número de muertes en personas que abandonaron su tratamiento durante este periodo.

Específicamente, se “busca entender el impacto de estos estresores ambientales relacionados al cambio climático a través del continuo de cáncer. Es decir, cómo pueden aumentar los factores de riesgo para cáncer”, detalló Ortiz.

Méndez Lázaro aclaró, por su parte, que la investigación no busca definir cómo el cambio climático aumenta la posibilidad de que una persona enfrente un cáncer.

“Esto es una manera organizada de documentar cómo los eventos extremos afectan a estas personas (con cáncer) o este sector de la población”, describió.

Esta mirada, que será documentada a través de entrevistas a pacientes de cáncer y con una mirada en zonas altamente contaminadas, ayudaría a conseguir evidencia para trabajar planes de mitigación y adaptación. Estas soluciones que pudiesen surgir del estudio serían la base para que la población con cáncer pueda lidiar con estos factores climáticos propios del Caribe, como los huracanes, las sequías o las inundaciones, y así evitar aumentar el impacto a su condición, explicaron los expertos.

“Hay múltiples otros sectores que se están viendo afectados por los eventos extremos y los pacientes de cáncer, siendo un sector poblacional vulnerable, necesitan también atención para poder ayudar a desarrollar esas estrategias de adaptación. O sea, que mientras más investigación tengamos nosotros de cómo los riesgos climáticos afectan la calidad de vida, el bienestar, la salud, ambiente emocional y física de todos y cada una de estas personas, nosotros podemos estar mejor preparados en un futuro. A medida de que no tengamos esa información, a carencia de entendimiento y conocimiento, no vamos a poder saber cómo responder en un futuro. Así que esa es la necesidad y la importancia que tiene este tipo de estudio tan particular en atender a los pacientes de cáncer”, resumió Marivelisse Soto Delgado, investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer.