Los alcaldes de los municipios de Humacao, Naguabo, Las Piedras y Yabucoa se reunieron con los directivos de los diferentes hospitales de la zona y personal administrativo de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de cada pueblo con el fin de establecer protocolos coordinados que puedan apoyar el manejo de casos sospechosos de COVID-19.

Esta iniciativa surge luego de que los alcaldes se reunieran en el Departamento de Estado y salieran con interrogantes de cómo prepararse para ser la primera línea de respuesta ante esta crisis y cómo manejar casos de contagios en sus respectivos CDT.

"Sabemos que el llamado del Estado es a que toda persona que presente síntomas relacionados al COVID-19 asista a los hospitales, pero sabemos que la gente va a llegar a los CDT. Y surgió la preocupación de cómo nos podíamos sentar en la misma mesa las administraciones municipales que operamos CDT y la administración de los hospitales de Humacao que son los que le brindan el servicio a la región. Y ver cómo, aparte de protocolos y seguimientos, podíamos ponerle rostros a la acción que se tiene que llevar", explicó el alcalde de Humacao, Luis Raúl Sanchez.

PUBLICIDAD

"Los protocolos que ha establecido el Estado, la experiencia que nos ha dado es que tienen sus deficiencias. Por eso es bueno que tenemos los hospitales aquí, distinto a lo que pasó en el huracán María, ese diálogo se ha dado y hoy podemos ir hilvanando un protocolo regional que podamos aplicar", expresó Rafel Surillo, alcalde de Yabucoa.

A la reunión asistió personal del Hospital Ryder de Humacao, del HIMA San Pablo de Humacao y del Sistema de Salud Menonita de Humacao, además de los administradores de los CDT y de Manejo de Emergencia Municipal de cada ayuntamiento, quienes establecieron un dialógo a puerta cerrada, sin presencia de los medios de prensa en una parte de la discusión.

Luego, explicaron a los medios que acordaron establecer un protocolo de comunicación entre hospitales y CDT para proveer información actualizada de los cuartos para aislamiento disponibles en la zona. Esta data será compartida al mismo tiempo que con el Departamento de Salud (DS).

Según se informó, los tres hospitales humacaeños poseen cinco cuartos de aislamientos cada uno, para un total de 15.

A su vez, en la reunión se acordó solicitar al Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), José Burgos, un hospital ambulante para poder asistir a pacientes en las afueras del Hospital Ryder, en caso de ser necesario.

"Ante la experiencia de los médicos de que esperan un incremento en las próximas dos semanas de pacientes infectados, hemos determinado hacer una carta firmada por los cuatro alcaldes en solicitud de un hospital ambulante, (tipo carpa) que fue usada para el huracán María en el Hospital Ryder", detalló Noé Marcano, alcalde de Naguabo.

PUBLICIDAD

Otro de los acuerdos a los que se llegó fue la posibilidad de implementar un centro de llamadas de emergencia a donde los ciudadanos de los pueblos de la región puedan comunicarse en caso de tener síntomas del virus. Esto, con el fin de no atestar las salas de emergencia cuando la condición del paciente no sea de gravedad. No obstante, esto aún es una idea que están explorando.

"Debemos tratar de persuadir que los casos que lleguen al hospital sean críticos. Por eso acogimos esta idea de teleconsulta para que se dé esa comunicación con ese paciente que tiene síntomas que no son de gravedad".

"Lo que está pasando es que los pacientes mayores de edad no están yendo a sala de emergencia y son los más jóvenes los que están llenado los hospitales.Mi preocupación es que el paciente que llame y se quede en su casa tenga otras condiciones que deba atender y no se atienda a tiempo. Entonces, son los pacientes mayores los que deben estar en los hospitales porque según las guías son los más vulnerables al virus", insistió el doctor Ramón Luis Cruz emergenciólogo y Director Médico del Hospital Ryder, HIMA Humacao, CDT de Humacao y CDT de Naguabo.

Cabe mencionar que a la reunión no se dio cita Jazmín Román, epidemióloga de la región del DS, quien había acordado asistir al foro. Aunque se supo que fue excusada, los alcaldes mostraron su preocupación ante la falta de un representante de Salud en tan importante encuentro.

A su vez, de esta reunión se coordinó también unos adiestramientos el próximo martes para el personal de emergencias médicas de los municipios. Esto, para que los paramédicos puedan tener las herramientas necesarias a la hora de intervenir con casos sospechosos de COVID-19.