El aeropuerto Antonio ‘Neri’ Juarbe de Arecibo se convirtió en el punto de encuentro de sobre 400 paracaidistas profesionales de Puerto Rico, Chicago, Italia, Bélgica, México y otras partes del mundo, así como aprendices y entusiastas del paracaidismo y el ‘tándem’, que desde el martes participan del festival de paracaidismo ‘Castaway Puerto Rico.

Según explicó Ernesto Díaz Zambrana, propietario de la academia de paracaidismo Skydive Puerto Rico, que organiza el evento junto a Skydive Chicago, se espera que se rompan varias marcas nacionales de saltos en formación.

Mas de 400 paracaidistas de Puerto Rico, Estados Unidos, Bélgica, Italia, México y otros países, se encuentran en Arecibo para participar del festival de paracaidismo Castaway Puerto Rico, que culmina el domingo. ( Nahira Montcourt )

“Este festival se hacía todos los años en Arecibo y hace como cuatro o cinco años hubo una pausa, y Skydive Chicago, que es una de las academias más importantes del mundo, nos hizo el acercamiento para que hiciéramos el festival, y lo estamos retomando”, explicó Díaz Zambrana.

“Skydive Chicago está a cargo de las inscripciones y trajo sus aviones, dos Twinn Otter, que tienen capacidad para 24 personas, más nuestro avión Caravan, que es un poco más pequeño, en un esfuerzo conjunto para poder romper la marca de formación. El récord pasado fue de 26 personas en una formación. Durante todos los días del festival, por la mañana, estamos tratando de establecer un récord nuevo de una formación de 35 personas a la vez en una formación”, explicó Díaz Zambrana.

El empresario, quien fundó la academia junto a su esposa Karin, una examinadora de paracaidismo veterana de las Fuerzas Armadas de México, explicó que la participación de Skydive Chicago en el evento le brinda la oportunidad de lograr un mayor alcance al festival, por tratarse de una academia que se encuentra en la zona más importante de paracaidismo a nivel mundial, que es Chicago.

“Ellos tienen mucha convocatoria, así que a través de ellos es que toda esta gente viene para acá, porque vamos a utilizar los aviones de ellos. Todos es por los aviones, porque en el paracaidismo no vamos a saltar de un Cessna. Estamos saltando desde aviones Twin Otter que permiten que podamos saltar 24 personas a la vez”, explicó.

Por su parte, Carlos Serrano, coordinador de los equipos que buscarán romper la marca de salto de formación, indicó que llevan alrededor de siete u ocho meses, no solo coordinando el evento en el que participan varias compañías de paracaidismo, aviación, de equipo para paracaidismo y academias, si no también coordinando para conseguir y adiestrar paracaidistas que puedan hacer la formación.

“Tienes que encontrar a la persona que tiene la capacidad de hacerlo, agruparla, tener el espacio adecuado para literalmente caminar lo que es el salto. O sea, uno organiza la formación, todo lo que se vaya a hacer en el aire, y luego lo va caminando hacia el avión, en el aire, viéndolo. Es un proceso que requiere bastante tiempo y paciencia, cuestión de que tan pronto uno esté saliendo, desde que uno se monta en el avión está todo ya debidamente coordinado. Subir al avión, dónde se sientan, cuándo se sale, por dónde se sale, hacia dónde se llega la formación, cómo se entra la formación, cómo se queda uno allí y cómo se sale de la formación para que todo el mundo esté seguro”, narró.

Añadió que en los primeros dos días del evento, se intentó realizar la formación de 26 personas, pero no fue posible. “Tratamos esta mañana. No funcionó. Hemos hecho unos cambios en la organización. Mañana por la mañana vamos otra vez. Y si no mañana, al otro día por la mañana. Y si no, al otro día por la mañana”, dijo. Serrano reveló que enfrentan otro reto, y es la altura de la que se están realizando los saltos. Según el también abogado, cuando se trata de romper marcas de salto, estos se hacen desde mayor altura, lo que conlleva el uso de oxígeno, pero no contaron con el suficiente tiempo para equipar las naves con oxígeno, por lo que los saltos se están realizando desde una altura de 15 mil pies.

Skydive es una empresa familiar y entre los paracaidistas que participan para romper las marcas se encuentran algunos miembros de la familia de Eduardo: su padre, su hermano Ramón, su esposa Karin y su hija, Karin Montaño, de 22 años y quien comenzó a saltar en paracaídas desde los tres años.

Karin posee una marca en salto de chicas en Puerto Rico y tres récords de salto en formación en México, entre ellos, una formación de 50 personas, que es la más grande que se ha hecho en ese país. La joven, quien además del paracaidismo estudia aviación, describió el paracaidismo como una sensación de “libertad”.

“En un avión tienes al mecanismo llevándote por el aire, pero aquí eres tú solo en el aire. Dependes solo de tu cuerpo y claro, de tu equipo. Pero antes de abrir el paracaídas, vuelas con tu cuerpo y el aire pasa por tus brazos y tus piernas. Entonces, pues es una sensación totalmente de libertad y de saber que, si puedes saltar de un avión, puedes hacer lo que sea”, narró.

El festival de paracaidismo Castaway Puerto Rico continúa hasta este domingo y además de los saltos en paracaídas y de tratar de establecer marcas nacionales de saltos en formación, también se estarán realizando un promedio de 75 saltos diarios en tándem, para que aquellos que nunca han saltado en paracaídas puedan disfrutar de la experiencia. Para saltos en tándem puede comunicarse con Skydive Puerto Rico a los números 787-436-6215 o 787-472-3483. Para registro en el Castaway Puerto Rico, puede accesar el siguiente enlace: www.skydivechicago.com.