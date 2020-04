Preocupado por los despidos que se han comenzado a registrar en las instituciones hospitalarias, el médico y senador Carlos Rodríguez Mateo indicó que los Centros 330 no tienen justificación para proceder con esas acciones debido a que ellos son financiados por fondos federales y la Reforma de Salud, por lo que sus ingresos están asegurados. A la vez, que anunció que el Senado atenderá la crisis económica que enfrentan los hospitales de la Isla tras la emergencia por COVID-19.

“Precisamente, mañana vamos a estar considerando dos medidas en el Senado de Puerto Rico para auxiliar económicamente a los hospitales y centros de salud privados”, reveló por escrito el galeno.

Añadió, “necesitamos garantizar, de alguna manera, que los recursos que son medulares, en esta emergencia, continúen disponibles. Que la merma en los ingresos de los hospitales no sea una razón para tener que prescindir de personal de mantenimiento, enfermeras, personal administrativo y hasta médicos. Ahora es cuando más los necesitamos”.

“El Gobierno va a estar auxiliando a todas las instalaciones de salud. De tal manera, que no haya excusa alguna. La única condición para poder recibir estos incentivos es que tienen que seguir operando, que no pueden despedir un solo empleado y que tienen que operar como estaban operando de costumbre. Que, si operaban los siete días y las 24 horas, ahora no pueden decir que van a operar siete días y de manera parcial, hasta las 11 de la noche. Tienen que seguir dando los servicios que daban, en el mismo horario y con el mismo personal”, subrayó el médico.

Por otro lado, sobre los Centros 330 dijo, “no hay justificación alguna para que se estén despidiendo empleados en los Centros 330, porque ellos son participantes de la Reforma de Salud y ya tienen unos ingresos por eso. Y, por otro lado, el Gobierno Federal los auxilia con unos fondos federales que no reciben los otros centros de salud. Pero no ocurre así con el resto de las instituciones hospitalarias, por lo que para evitar que ocurran despidos vamos a estar considerando estas medidas que mitigarían grandemente esta realidad que enfrentan”.