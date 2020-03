Las Escuelas Públicas del Condado de Eagle (ECS) en Colorado regresan a Puerto Rico para llevar a cabo entrevistas en busca de contratar a más maestros boricuas.

En un comunicado de prensa explicaron que los reclutamientos se llevarán a cabo: el 9 de marzo en el Centro de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica en Ponce, de 11:00 am a 4:00 pm; el 10 de marzo en el Centro de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, de 10:00 am a 4:00 pm; y 11 de marzo en la UPR de Río Piedras, durante la Feria de Empleo, de 9:00 am a 4:00 pm.

“Este es el quinto año que regresamos a Puerto Rico para entrevistas. Contamos actualmente con varios maestros puertorriqueños trabajando para el Distrito, quienes disfrutan además de los beneficios de vivir en una comunidad reconocida por su excelente calidad de vida y espíritu aventurero”, comentó Jessica Martínez, directora de Educación Multicultural del ECS.

La convocatoria está abierta para todas las materias de grados elementales intermedios y superiores, especialmente en las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Educación Preescolar.

Los maestros interesados en una posición deben dominar el inglés y el español, tener estudios en Educación y poseer una licencia como maestros o estar dispuestos a obtenerla.

De cualificar, pudieran obtener reciprocidad con la licencia de Colorado, sin necesidad de examinarse nuevamente.

Además, el ECS sostuvo que ofrece salarios competitivos, dependiendo de la experiencia y el nivel de educación.

También, les ofrecen un paquete de beneficios de salud, bonos por ejecutoria, entre otros.