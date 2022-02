La ex legisladora municipal del Partido Independentista Puertorriqueño de Salinas, Litzy Alvarado Antonetty, agradeció a la Legislatura Municipal que reviviera una resolución de su autoría para reconocer a la fallecida cantautora salinense Ivania Zayas Ortiz.

Ivania murió en el 2015, a la edad de 38 años, atropellada por un conductor. La cantautora, guitarrista, comunicadora y gestora cultural era muy querida y reconocida a nivel nacional.

“En la resolución que se aprobó en el 2018, la cual contó con la coautoría de todas las legisladoras y legisladores del PPD, propuse que el salón de banda y baile de la Escuela de Bellas Artes Santiago R. Palmer, llevara el nombre de Ivania. Incluso, el artista gráfico José Luis “Chema” Baerga Aguirre, aceptó gustosamente pintar un mural con la imagen de Ivania en el salón de banda. Se supone se identificaría el salón con el nombre de Ivania y se realizaría una actividad pública para dar a conocer la designación, pero, por diversas razones nunca se hizo”, comentó Alvarado Antonetty mediante declaraciones escritas.

La resolución aprobada nuevamente por la Legislatura Municipal designa esta vez con el nombre Ivania Zayas Ortiz a la Escuela de Bellas Artes Municipal, no sólo el salón de banda.

“No tengo el detalle de si se está eliminando el nombre de Santiago R. Palmer a la escuela. Yo preferiría que no, pues no era mi intención, y no fue lo que sometí y se había aprobado inicialmente. Posiblemente la designación del nombre de Ivania sea al concepto de la escuela de bellas artes y no al edificio. Pero, aun así, es importante reconocer la vida, el patriotismo y la sensibilidad que Ivania tenía que la llevaron a luchar por tantas causas y por las personas que le rodeaban. Ivania fue una gran amiga. Ella y su familia son personas amadas y respetadas en Salinas. Esperamos que aún se considere lo del mural, y que esta vez sí podamos celebrar este reconocimiento”, comentó Litzy Alvarado.