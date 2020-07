Ante la escasez de datos actualizados sobre la población de adultos con discapacidad intelectual en Puerto Rico, estos ciudadanos se enfrentan a la falta de servicios accesibles, hogares comunitarios habilitados, y oportunidades de empleabilidad. Asimismo, las organizaciones que proveen servicios de asistencia a esta población pierden acceso a fondos económicos para la continuidad de sus programas.

Es por esto que más de 15 organizaciones se han unido a la Iniciativa de Discapacidad Intelectual, organizada por la plataforma digital puertorriqueña Sociants, que busca recopilar datos sobre las necesidades de la población de adultos con discapacidad intelectual en la isla.

Esther Caro, directora ejecutiva de la Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, Inc. (AMPI), explicó que “necesitamos exponer las brechas en los servicios sociales que actualmente no están disponibles para esta población. Queremos impulsar la empleabilidad y el desarrollo de hogares comunitarios habilitados para adultos con discapacidad intelectual. Para lograr esto, necesitamos datos”.

PUBLICIDAD

Por eso, exhorta a los familiares o cuidadores de adultos con discapacidad intelectual a compartir las necesidades de estos individuos a través de la iniciativa. Primero, deben visitar www.MisNecesidades.org para registrar el adulto con discapacidad intelectual en la plataforma; una vez se registre su información, podrán contestar la encuesta para identificar sus necesidades a través de la encuesta nombrada “Iniciativa de Discapacidad Intelectual”.

“A través de la encuesta, podremos recopilar información sobre el nivel de funcionalidad del individuo, dónde se encuentra y qué servicios recibe, para así facilitar el manejo de casos y fortalecer las estadísticas de esta población en Puerto Rico”, indicó la trabajadora social Karla Vargas, gerente del proyecto en Sociants.

Establecen una Red de Apoyo

Vargas destacó que “la falta de conexión y coordinación entre las organizaciones y los recursos disponibles en Puerto Rico ha repercutido en un empobrecimiento del desarrollo de los adultos con discapacidad intelectual, así como en su inclusión social”.

Para remediar esta situación, 15 organizaciones sin fines de lucro que brindan recursos y servicios de asistencia a la población con diversidad funcional han establecido una Red de Apoyo digital. Los miembros de la Red tienen ahora una plataforma digital para manejar los casos en conjunto, lo que les permite identificar necesidades de individuos y conectarlos con los recursos disponibles de las organizaciones.

Las organizaciones sin fines de lucro que componen la Red de Apoyo son: Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, Inc. (AMPI) en Mayagüez; Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, Inc. en Bayamón; Instituto de Adiestramiento en Vida Independiente, Inc. (IAEVI) en Bayamón; Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral, Inc. (C.O.D.E.R.I) en San Juan; Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimento, Inc. (AYANI) en Moca; Mis Amigos de Síndrome Down, Inc. en Carolina; Centro Margarita, Inc. en Cidra; Autenticorillo, Inc. en Barceloneta; Fundación Mi Gran Sueño, Inc. en Aguada; Instituto Pre-Vocacional e Industrial de PR, Inc. (IPVI) en Arecibo; Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, Inc. en San Juan; Asociación Inclusión Adultos Discapacidad Intelectual, Inc. (APIADI) en Bayamón; Centro Adiestramiento para Personas con Impedimentos, Inc. (CAPII) en Aibonito; y Apoyo a Padres de Niños Con Impedimentos, Inc. (APNI) en San Juan.

PUBLICIDAD

La Fundación Banco Popular de Puerto Rico y la empresa Seriously Creative también son colaboradores de la iniciativa.

“En Sociants siempre hemos tenido en cuenta que las necesidades de las personas no pueden esperar, y la colaboración entre proveedores comunitarios es fundamental para el desarrollo social. A través de la tecnología, apoyamos a las organizaciones que están dando las ayudas a conectar de forma fácil y rápida con los individuos que las necesitan”, concluyó Vargas en un parte de prensa.

Los familiares o cuidadores de adultos con discapacidad intelectual que necesiten ayuda para llenar la encuesta pueden comunicarse al 787-294-5551, o por correo electrónico: [email protected] Si alguna organización desea colaborar con la Iniciativa de Discapacidad Intelectual, pueden visitar https://es.sociants.com/diversidad-funcional para unirse a estos esfuerzos.