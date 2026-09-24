El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto a la representante Omayra Martínez, el alcalde de Maricao, Wilfredo ‘Juny’ Ruiz y el subsecretario del Departamento de Recurso Naturales y Ambientales (DRNA), Nelson Cruz, sostuvieron conversaciones para llegar a un acuerdo colaborativo por la rehabilitación de veredas ubicadas en los predios del Bosque Estatal de Maricao.

“El desarrollo del municipio de Maricao es importante para sus residentes y es por eso que la representante Omayra Martínez, junto con el Alcalde, están evaluando la viabilidad de suscribir un acuerdo colaborativo con el Departamento de Recurso Naturales y Ambientales para brindar mantenimiento al sistema de veredas en el Bosque de Maricao con el objetivo de promover el senderismo con atractivo turístico. Apoyamos esta iniciativa”, expresó el Presidente Cameral.

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“Quiero agradecer al Presidente de la Cámara (de Representantes) por sus gestiones en impulsar la reapertura de este importante destacamento aquí, en Maricao. Igualmente, mi reconocimiento al Secretario del DRNA por acoger esta propuesta y hacer las gestiones para hacer de la misma una realidad”, expresó Martínez, quien representa el Distrito #21 de Lajas, Guánica, Yauco, Sabana Grande, Maricao y Las Marías.

“Nos encontramos muy complacidos con las conversaciones y compromiso que tenemos planteado con el Subsecretario del DRNA y la representante Martínez para habilitar los espacios que fueron afectados por los huracanes Irma, María y Fiona en el Bosque Estatal de Maricao para el disfrute de maricaeños, así como quienes nos visitan”, dijo el Alcalde.

El DRNA logró la obligación de $14,041,406.10 de fondos federales, mediante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés para rehabilitar varias veredas, incluyendo Guana, Alto, Gambeta, Descanso y Zoilo.

El Bosque Estatal de Maricao es uno de los centros ecológicos más visitados de todo Puerto Rico con 1,164 especies de plantas diferentes. Sus facilidades cuentan con un centro vacacional con 24 cabañas, piscina y áreas recreativas. Además, es hogar de la ‘Torre de Piedra’, una venerable estructura que ofrece panorámicas vistas de toda la Isla.

También el área del bosque cuenta con una población en recuperación de la cotorra de Puerto Rico la cual ahora estará más protegida por la presencia de los vigilantes en la zona.

El anuncio se dio durante una visita del líder legislativo al municipio de Maricao para conversar con su Alcalde, y conocer sus necesidades e inquietudes.