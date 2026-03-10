En medio de la incertidumbre económica que enfrentan muchas familias en Puerto Rico marcada por el aumento en el costo de vida, la reducción de algunos fondos federales y los retos de estabilidad económica en comunidades y residenciales, buscar empleo o nuevas oportunidades de capacitación se ha convertido en una prioridad para miles de personas.

Datos recientes del mercado laboral reflejan que la tasa de desempleo en la Isla ronda el 5.7 %, lo que representa alrededor de 71,000 personas sin trabajo, mientras que la participación laboral se mantiene cerca de 45%, una de las más bajas en comparación con otras jurisdicciones de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Ante ese escenario, iniciativas que conectan directamente a patronos con personas que buscan empleo se vuelven herramientas clave para fortalecer la estabilidad económica de las comunidades.

Precisamente, con ese propósito, se llevará a cabo la Conecta JobExpo Regional, una feria de empleo y orientación educativa que reunirá a más de 500 vacantes en distintas industrias, brindando a los asistentes la oportunidad de entrevistarse con patronos, explorar nuevas carreras y conocer programas de capacitación que pueden abrir la puerta a un futuro laboral más estable.

La actividad se celebrará el próximo martes, 17 de marzo, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en la cancha Pepín Cestero en Bayamón, y busca convertirse en un punto de encuentro entre empresas, instituciones educativas y personas que desean integrarse al mercado laboral, cambiar de empleo o adquirir nuevas destrezas para enfrentar los retos actuales de la economía.

Se les exhorta a los asistentes a llevar el resumé actualizado, pero si no has tenido tiempo de hacerlo, o no cuentas con los medios para imprimirlo, habrá personal disponible para ayudarte.