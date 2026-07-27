La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, lamentó la caída de la última rama que permanecía en pie del histórico árbol de ceiba ubicado en el Parque Centenario de la Ceiba.

Estado actual de la Ceiba de Ponce. ( Sara R. Marrero Cabán )

“Hoy Ponce despide mucho más que la última rama de un árbol. Despedimos un símbolo que ha sido testigo de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de los recuerdos de incontables generaciones de ponceños. La ceiba formó parte de nuestra identidad colectiva y su legado permanecerá vivo en la memoria de nuestro pueblo”, expresó la alcaldesa mediante declaraciones escritas.

Como medida preventiva, indicó que la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias acordonó el área inmediatamente tras detectarse la caída de la rama y el Departamento de Obras Públicas Municipal realizará el recogido y manejo seguro de los restos del árbol.

La alcaldesa exhortó a la ciudadanía a respetar el perímetro de seguridad mientras concluyen los trabajos.

Asimismo, adelantó que próximamente el Municipio anunciará las acciones que se estarán desarrollando para preservar la memoria y el legado histórico de La Ceiba, reafirmando el compromiso de proteger y exaltar el patrimonio que forma parte de la esencia de Ponce.