El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) elevó, por segundo día consecutivo, la alerta de calor a un aviso de calor extremo para gran parte de Puerto Rico, ante la posibilidad de que los índices de calor alcancen los 107 grados Fahrenheit.

Según la información de la agencia, los índices de calor podrían superar los 100 grados Fahrenheit y alcanzar los 107 grados entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Los municipios bajo el aviso de calor extremo son: Vega Alta, Yabucoa, Cabo Rojo, Vega Baja, Ponce, Juana Díaz, Patillas, Loíza, Toa Alta, Mayagüez, Carolina, Barceloneta, Guaynabo, Luquillo, Hormigueros, Salinas, Aguadilla, Arecibo, Las Piedras, Comerío, Santa Isabel, Río Grande, San Lorenzo, Añasco, San Juan, Hatillo, Maunabo, Bayamón, Naguabo, Cidra, Guánica, Aguas Buenas, Florida, Peñuelas, Manatí, Rincón, Quebradillas, Fajardo, Moca, Trujillo Alto, Juncos, Gurabo, Ceiba, Canóvanas, Cataño, Guayama, Camuy, Cayey, Isabela, Aguada, Lajas, Toa Baja, Guayanilla, Caguas, San Germán, Humacao, Dorado, Yauco y Arroyo.

“Calor peligroso. Tome agua y limite actividades intensas. Use ropa ligera, de colores claros y holgada”, recomendó el SNM.

August 26:

Dangerous heat. Extreme Heat Warning for parts of PR; Heat Advisory for Vieques, Culebra & USVI, 9 AM-5 PM AST. Drink water, limit strenuous activity.



26 agosto

Calor peligroso. Tome agua y limite actividad intensa. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/vWAKqrDH8O — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 26, 2026

Además, la agencia explicó que el polvo del Sahara regresa a la Isla, lo que provocará cielos brumosos y podría ocasionar problemas para las personas alérgicas.

“Los cielos brumosos continuarán hoy debido a concentraciones moderadas de polvo del Sahara sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. La calidad del aire podría verse reducida, particularmente para los grupos sensitivos. Limite actividades prolongadas al aire libre si es sensible al polvo y tome precauciones ante el calor”, acabó diciendo el SNM.