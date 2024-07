A record high temperature of 94 degrees was set at San Juan Area today. This breaks the old record of 92 ºF set in 1988.



Un record de temperatura máxima de 94 grados se estableció en el área de San Juan hoy. Esto rompe el antiguo récord de 92ºF establecido en 1988.