El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió para este sábado una advertencia de calor para 61 municipios de Puerto Rico y alertó de un riesgo de leve a elevado de inundaciones ante las altas probabilidades de que se formen aguaceros y tronadas durante la tarde.

Estas condiciones calurosas y lluviosas son típicas de los meses de verano.

“Se espera que las condiciones variables continúen hoy, con aguaceros y tormentas eléctricas que se desplazarán a través de la región durante el día. Además, es probable que se registren índices de calor más caliente en las zonas urbanas y costeras. Si sale, no olvide la sombrilla y botella de agua. Y recuerde, si oye truenos, ¡busque refugio!“, alertó la agencia federal.

Los municipios bajo advertencia de calor y en los que los índices de calor superarán los 100 grados Fahrenheit entre 10:00 a.m. a 4:00 p.m. son los siguientes: Comerío, Juana Díaz, Patillas, Guaynabo, Trujillo Alto, Mayagüez, Humacao, Ponce, Camuy, Caguas, Arroyo, Loíza, Santa Isabel, Cayey, Guayanilla, Juncos, Aguas Buenas, San Juan, Cabo Rojo, Toa Baja, Luquillo, Arecibo, Naguabo, Vieques, Hatillo, Canóvanas, Guánica, Ceiba, Barceloneta, Aguadilla, Aguada, Maunabo, Moca, Peñuelas, Cataño, Manatí, Florida, Hormigueros, Añasco, Vega Alta, Cidra, Lajas, Culebra, Gurabo, Las Piedras, Río Grande, Fajardo, Carolina, Bayamón, Dorado, Quebradillas, Yauco, Salinas, San Germán, Rincón, Toa Alta, Isabela, Vega Baja, Yabucoa, Guayama, y San Lorenzo.

A Heat Advisory has been issued from 10 AM to 4 PM AST for all the coastal and urban areas of PR, Culebra, Vieques and the USVI.



Se emitió una Advertencia de Calor de 10 AM a 4 PM AST para las áreas costeras y urbanas de PR, Culebra, Vieques y las USVI.#prwx #usviwx pic.twitter.com/EGu6dmGzKt — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 6, 2025

La agencia indicó que “este nivel de calor (que se registrará) afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas sin enfriamiento efectivo y/o hidratación adecuada. Posibles impactos en algunos sistemas de salud y en industrias sensibles al calor”.

Se recomendó mantenerse hidratado, refrescarse con un aire acondicionado y tomar las precauciones cuando realice actividades al aire libre.

En cuanto a la lluvia, el SNM alertó que “se esperan aguaceros y tormentas eléctricas aisladas asociadas a una onda tropical y una vaguada a lo largo del día, con mayor riesgo sobre la Cordillera Central y este de Puerto Rico, incluyendo la zona metropolitana de San Juan. Evite las zonas inundadas y busque refugio si hay una tormenta eléctrica cerca”.

[Sep 6th] Variables conditions are expected to continue today, with showers and thunderstorms moving across the region throughout the day. Don't forget the umbrella! #prwx #usviwx pic.twitter.com/XdVtCDlzBw — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 6, 2025

Estas condiciones lluviosas harán que el riesgo de inundaciones esté de leve a elevado.

“La actividad de tormentas eléctricas también generará ráfagas de viento y descargas eléctricas frecuentes. Los aguaceros promoverán un riesgo de inundaciones de leve a elevado en estas zonas, especialmente durante la tarde”, establece el informe del tiempo.

Las áreas más propensas a inundaciones, según una gráfica publicada por Meteorología, son el noreste, así como la zona oeste y central de la Isla. Excepto las zonas costeras del sur y suroeste, todos los demás pueblos fueron incluidos en probabilidad leve de inundaciones.