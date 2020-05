La Cámara de Representantes aprobó hoy con enmiendas, el proyecto de La Fortaleza que busca elevar a rango de ley la inmunidad que la gobernadora Wanda Vázquez otorgó a través de una orden ejecutiva a los hospitales privados, facilidades médicas y profesionales de la salud que atiendan pacientes sospechosos de COVID-19 durante el estado de emergencia por la pandemia.

Le medida fue aprobada en el Senado a finales del pasado mes de abril y al ser modificada hoy en la Cámara regresa a la Cámara Alta. Sin embargo, podría ser ratificada sin problemas por los senadores porque la enmienda fue para corregir en el título que la inmunidad solo aplique durante la actual emergencia sanitaria y ese lenguaje ya está recogido en el texto del proyecto de ley (Proyecto del Senado 1575).

Dos de los votos en contra, los representantes populares, Rafael “Tatito” Hernández y Luis Vega Ramos cuestionaron la necesidad de la pieza legislativa.

“El problema que tenemos ahora no es de los médicos, es que los pacientes no están llegando. No hay acciones, no hay reclamaciones. Si fuera una medida para beneficiar al paciente que quieren ir a los hospitales, esa la hubiera respaldado”, dijo Hernández Montañez.

Vega Ramos indicó por su parte, que “el problema es que el proyecto dice que la inmunidad aplicará cuando el médico u hospital de servicios en apoyo a los servicios del gobierno”.

El legislador sostuvo que esa frase “no se define en la medida y abre la puerta demasiado”.

La medida enmienda la “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado” para extender la inmunidad provista en las acciones por daños y perjuicios por actos de impericia médico-hospitalaria a los profesionales de la salud que laboren en instituciones privadas cuando asistan al estado y sea decretado un estado de emergencia.

Cuando se aprobó en el Senado, la pieza legislativa fue modificada en sala para establecer que la inmunidad estará vigente hasta 30 días posteriores a que se elimine el estado de emergencia.