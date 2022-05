El Frente Amplio de Camioneros hizo hoy un llamado de alerta para que “evitemos que el país se detenga”, en medio de lo que califican como “aumentos virulentos” en el precio del combustible, tanto gasolina como diésel.

El Frente, organización que agrupa a diversos colectivos de camioneros, transportistas y grueros, llamó a los líderes del Gobierno y la Legislatura a tomar acción cuanto antes para atender y buscar soluciones “rápidas y contundentes” a la grave crisis que afecta a todos los sectores y, en particular al sector de camioneros y transportistas.

Los líderes del frente advirtieron que, con la subida del precio de combustible, “no es costo efectivo” operar camiones, ya está ocurriendo que hay camioneros que han detenido sus camiones.

Carlos Rodríguez, coordinador de organización del Frente, indicó que están solicitando una reunión con el gobernador y agencias como el Departamento de Hacienda, el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), para presentar sus propuestas y buscar solución a lo que estiman es una crisis que ya está ocurriendo y amenaza con agravarse rápidamente.

Asimismo, solicitan la participación de la Junta de Supervisión Fiscal e incluso la Legislatura, para asegurar que las medidas que se trabajen tengan el visto bueno de todas las partes.

Entre las propuestas, mencionaron la necesidad de hacer cumplir a las compañías con el ajuste de combustible, “que sería un alivio para los camioneros”, y que se dispone por ley, pero cuyo cumplimiento muchas empresas están ignorando.

También hablaron de la posibilidad de identificar fondos, como se hizo meses atrás para el esfuerzo de recogido de neumáticos usados que lideró la Guardia Nacional y del que participaron los camioneros, de manera que se pueda ofrecer alguna forma de alivio que compense por el alza de precios de combustibles.

Asimismo, mencionaron la posibilidad de que, ahora que el gobierno de los Estados Unidos está buscando un acercamiento a Venezuela para que supla petróleo, gestionar algún tipo de exención a la Ley de Cabotaje, para que se pueda traer combustible directo desde esa nación, que está a tan solo día y medio de distancia y supondría un alivio en costos.

Aseguraron que todas las propuestas que esperan llevar ante el gobierno han sido revisadas por su abogado para asegurarse que no conflijan con las leyes, incluyendo las regulaciones federales.

Edwin Marrero, coordinador de relaciones públicas del Frente, advirtió que, contrario a situaciones en el pasado, que los camioneros y transportistas habían paralizado labores como parte de asambleas y manifestaciones coordinadas, en estos momentos no se trata de que vaya a ocurrir algún tipo de paralización coordinada, sino que ya está ocurriendo de manera gradual, porque “los compañeros sencillamente se van a ir parando, por ‘default’, porque no pueden costear más esos precios de combustible. No es costo efectivo, están trabajando con pérdidas”.

Marrero explicó que, al precio actual del diésel, que está oscilando entre $5 a $5.40 el galón, el tanque de un camión que antes llenaban con unos $100, ahora exige alrededor de $400.

La situación se complica particularmente en el área oeste debido a que por el alza en el costo del diésel, hay estaciones de gasolina que no lo están despachando porque no lo están comprando. Así, la disponibilidad de este combustible se agota con mayor rapidez.

Estimaron que, al momento, ya hay unos 80 camiones parados, lo que supone unos 400 viajes menos por semana, “mercancía que no está llegando a su destino”.

Los líderes del Frente fueron enfáticos en que “no serán responsables de una paralización de servicios”, y las consecuencias “nefastas para la recuperación y desarrollo económico del país”, y reiteraron que “humanamente nadie podrá dar servicios con pérdidas”.

“Nosotros estamos haciendo el llamado, alertando, buscando alternativas, conscientes de nuestra responsabilidad con nuestro pueblo, porque también somos parte del pueblo. Queremos ser parte de la solución”, insistió Rodríguez. “Antes que mis compañeros se queden sin poder dar servicios, vamos a sentarnos a resolver esto”.