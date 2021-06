Un grupo de decenas de camioneros afirmó que mantendrá sus camiones parados y su campamento en la marginal de la autopista PR-5, poco antes de del límite entre Cataño y Bayamón, hasta que se atienda su reclamo de que se le otorguen las tarifas que se supone reciban por ley.

Miembros de la organización Camioneros Unidos, que acarrean un sinnúmero de productos para la compañía V. Suárez, aprovecharon la celebración del Juneteenth, jornada en que se reconoce el día en que se anunció la liberación de los últimos esclavos en los Estados Unidos, para hacer valer sus reclamos de que dejarían de trabajar en las condiciones actuales, que consideran una forma de esclavitud moderna.

PUBLICIDAD

“Un día como hoy en el 1865 en Estados Unidos las personas que estaban en condiciones de esclavitud alegadamente se enteraron que la esclavitud había terminado. Nosotros entendemos que, a pesar que ese día hay que conmemorarlo, también hay que reconocer que esa esclavitud no ha terminado. Aquí en la compañía V. Suárez tenemos compañeros que hace 50 años trabajan para ella por el mismo salario, a pesar que en los últimos 50 años los costos de vida han aumentado”, condenó Leonardo Delgado Navarro, uno de los portavoces de la protesta.

“Tenemos compañeros que en esos últimos 50 años no han recibido el ajuste tarifario que corresponde de conformidad con la ley y trabajan en un sistema impuesto por una compañía que los lleva básicamente a condiciones de esclavitud”, afirmó Delgado. “Si un compañero tiene que acarrear carga durante 16 horas al día, seis días a la semana, no tiene calidad de vida con su familia. Si un compañero camionero lo que ingresa no le permite ir más allá que satisfacer los gastos de su equipo y quizás un espacio de ocio los domingos, las condiciones de esclavitud no han terminado”.

El líder obrero informó que no han tenido más remedio que hacer un paro “porque estos compañeros decidieron romper las cadenas de la esclavitud y decir basta ya”.

“Llevan 12 días donde detuvieron sus funciones solamente para establecer que se haga valer el sistema legal en Puerto Rico, que se hagan valer las tarifas establecidas en este momento por el Negociado de Transporte, y la compañía se niega”, reclamó Delgado, agregando que la compañía se ha negado a cumplir con el sistema tarifario que se estableció en el 2003, y sus enmiendas posteriores en 2005 y en 2008.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los manifestantes, uno de sus miembros, Isidro Batista, lleva 50 años en la compañía con el mismo ingreso, que es también el mismo de los otros 78 compañeros.

Delgado condenó, además, a organizaciones empresariales, de distribución de alimentos y detallistas estén tratando de hacer lucir a los camioneros responsables del incremento en los costos de las mercancías, “pero ese dinero nunca ha llegado a los camioneros”.

“Si usted verifica el aumento en el precio de mercancías desde el 2005 al día de hoy, han aumentado en un 2% consecuentemente por año. Y el argumento para aumentar ese 2% por año, que hoy llegaría a un 37%, ha sido siempre que el costo del acarreo ha aumentado. Eso es falso, porque estos compañeros hace 50 años que cobran lo mismo”, insistió Delgado.

El grupo aseguró que “los camioneros que cargan alimentos en este país” no tolerarán más abusos, y anticiparon que extenderían sus protestas a otras empresas más allá de V. Suárez.

“En el día de hoy, simbólicamente, y en reconocimiento a esos compañeros que en el 1865 le anunciaron que se abolía la esclavitud, nosotros tenemos nuestras cadenas que las rompimos en la mañana de hoy, y se las vamos a llevar a V. Suárez y allí se la vamos a dejar. Si quieren mover la carga el lunes con camioneros en Puerto Rico, tiene que pagar lo que dice la ley, porque no se la va a mover nadie”, afirmó el líder del grupo de camioneros, reiterando que mantendrán “las llaves en los bolsillos”.

Indicó que la empresa apenas ha podido mover entre 7,000 a 10,000 bultos, de los más de 70,000 bultos que debe sacar por día.

“Todo es para tratar de no pagar lo que dice la ley. Porque no es que nosotros queremos negociar, yo no quiero negociar nada. Paga lo que dice la ley desde el 2005, paga lo que dice la ley en el 2020. Aquí no hay nada que negociar. Hay un sistema tarifario en Puerto Rico legalmente establecido y hay que cumplirlo”, insistió Delgado.