La organización sin fines de lucro Vitrina Solidaria, que se dedica al desarrollo de pequeñas y medianas empresas solidarias en Puerto Rico, lanzó una nueva campaña promocional que busca dar a conocer a sus participantes y atraer a otros nuevos para que participen de sus programas, así como a auspiciadores que deseen cooperar con la organización.

En esta campaña, llamada “6 valores x una economía + solidaria”, se centra en la participación de 22 empresarios en los diversos programas de Vitrina Solidaria, que ejemplifican esos seis valores de la organización: espíritu emprendedor, compromiso social, transparencia, innovación, sostenibilidad, y visión global (pensamos globalmente y actuamos localmente).

PUBLICIDAD

Raquel Skerret Escalera, directora ejecutiva de Vitrina Solidaria, explicó que la organización lleva desde el 2013 ofreciendo servicios de asesoría empresarial, talleres, acompañamiento y visualización, logrando beneficiar a más de 450 empresarios con grandes limitaciones. De hecho, más del 75% de esos empresarios son personas con ingresos por debajo del umbral de pobreza.

Agregó que por lo general se trata de proyectos de emprendimiento que provienen de comunidades de muy pocos o moderados recursos cercanas a áreas naturales, organizaciones de base comunitaria con proyectos empresariales, y empresas que buscan adoptar prácticas más sostenibles y solidarias.

“Parte de lo que Vitrina Solidaria se dedica es la capacitación empresarial y ayudar a visibilizar a estos empresarios y sus empresas, que quizás en la etapa en que ellos se encuentran precisamente no es la parte de mayor fortaleza, cuando lo comparamos con otras empresas de mayor ingreso o mayor capital. Así que nosotros como organización los ayudamos en ese proceso de visibilización. Creamos oportunidades a través bazares, tenemos una tienda online, y hacemos actividades culturales que complementan todo este proceso de los empresarios”, comentó Skerret.

La campaña, de hecho, es parte de ese esfuerzo para potenciar a esos empresarios, muchos de los cuales “deciden emprender porque han estado desempleados, o están subempleados y esa cantidad de dinero que reciben no es la suficiente como para vivir una digna que es lo que todos queremos”.

“Esta campaña que estamos celebrando, en efecto da esa fortaleza a estos empresarios, a que los puedan ver, los puedan conocer, conozcan sus ideas, sus empresas, sus emprendimientos, y sus productos y sus servicios que es lo único y especial de estos empresarios”, insistió Skerret.

PUBLICIDAD

Diana Ortiz, de la empresa Kromatika, explicó que Vitrina Solidaria, provee “capacitación en empresarismo, que es muy importante”, porque a menudo ese emprendedor carece de ese conocimiento “de educación financiera, de cómo se trabajan las finanzas de negocios, como moverse entre todas las redes sociales y los medios para promover su negocio”.

“Todo eso a mí me ha ayudado mucho. Pude entender todo ese lado que no conocía. Todo eso ha sido mucho tiempo de desarrollo. No solamente llegué un día y me dieron un curso y ya, sino como que también empiezas a ver tu negocio de otra forma, de una forma solidaria, entrando en la economía solidaria, que no es solamente echar tu negocio adelante, a lo mejor al hacer compras empezando a fijarte de dónde vienen esos materiales, a quiénes están afectando, y ver cómo mejorar ese ciclo para poder también ayudar a otros, no solamente a ti, sino a toda la comunidad alrededor tuyo, a tu país”, aseveró Ortiz.

Edda García, de Candyeyed Collective, calificó a Vitrina Solidaria de “familia”, en la que todos los empresarios que entran se convierten en hermanos y primos, bajo la tutela de una organización que “va más allá que simplemente que estar ahí a los negocios, el dinero. Ellos van a lo humano, a lo social. Y eso me ha impactado mucho, porque no pensaba que existía algo así”.

“Ellos me encaminan, vamos a hacer esto, vamos a hablar con este. Y así mismo hacemos un ‘networking’ con todos los empresarios que estamos aquí, en el área este, o cualquier ayuda que me puedan dirigir. Ellos están contigo cada paso. Si eres un empresario pequeño te mueven al segundo paso, si eres mediano al próximo, y así. Y no hay forma de pararlos. Si estás dispuesto a emprender, es algo que para de producir”, agregó García.

PUBLICIDAD

De igual forma, Marilyn Rosa, de Fresas y Uvas Rose, afirmó estar “feliz de ser parte de Vitrina” y aseguró que es una organización para “esas personas que han soñado, han visualizado su sueño, pero necesitan el apoyo para desarrollarlo”.

“Vitrina solidaria se encarga de ayudar a esa persona que tiene grandes ideas, a cómo organizarlas para poderlas hacer una realidad. Y lo que es el apoyo, el entender la importancia de que nos necesitamos los unos a los otros”, explicó Rosa, quien ahora está apoyando a otra joven emprendedora que recién entró a Vitrina, y que contrataron.

Rosa explicó que, gracias a la colaboración con Vitrina Solidaria, pudo poner en un plan sus ideas y desarrollar “paso a paso” un negocio de apicultura, clases de apicultura, y un mercado agrícola. “Todo eso me enseñó a hacerlo Vitrina Solidaria, todo surgió de las ideas que me ha dado Vitrina Solidaria para desarrollar nuestro negocio. Estoy superagradecida y siempre he dicho que podrán contar conmigo por siempre. Lo que Marilyn Rosa logre se lo debo a Vitrina Solidaria”.

La directora ejecutiva de Vitrina Solidaria enfatizó que para la organización es “superimportante” lograr “romper con el reciclaje de pobreza” que enfrenta la persona emprendedora de bajos recursos por necesidad, que no le permite evolucionar y llegar al siguiente nivel. “Se trata de que ellos puedan ver esa luz al final del camino, que en efecto este esfuerzo que están realizando los lleva a esa luz final de que vuelvo nuevamente a vivir una vida digna. De eso se trata la economía solidaria. Y eso lo podemos crear en esta unión de estos canales y estas conexiones”.

PUBLICIDAD

Según explicó Skerret, cualquier persona mayor de 18 años con una idea de emprendimiento puede acercarse a Vitrina Solidaria y participar en los programas de la organización. Agregó que “la mayoría de los servicios son libres de costo para las personas que quieran comenzar su empresa. Lo que necesitan es tener la idea y el sueño de emprender. No necesitas tener dinero para contactarnos, alcanzarnos y ser parte de nuestros programas. Los servicios son totalmente libre de costos. Es parte de lo que hacemos como organización sin fines de lucro, buscar las subvenciones, los colaboradores, auspiciadores que creen en estos empresarios, creen en estas ideas y creen en la economía local”.

La campaña “6 valores x una economía + solidaria”, que además sirve como una campaña de recaudación de fondos y llamado a potenciales inversionistas para los programas de Vitrina Solidaria, estará corriendo en diversos medios, así como en las páginas de Vitrina Solidaria en las diferentes redes sociales.

Las personas interesadas en más información sobre la campaña, sobre la labor de Vitrina Solidaria, o en aportar y donar a la organización, pueden hacerlo a través del portal vitrinasolidaria.org o contactando a la organización al correo electrónico vitrinasolidaria@gmail.com.