Más de 20 vuelos con salida o llegada a Puerto Rico continúan cancelados este domingo, según informó Aerostar Puerto Rico, empresa operadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

Además de las cancelaciones, también se reportan múltiples vuelos con retrasos. Las interrupciones en el servicio aéreo están relacionadas con la suspensión temporal de vuelos en Estados Unidos y sus territorios, ordenada el pasado viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Aunque las operaciones aéreas se reanudaron ese mismo viernes, las cancelaciones y los retrasos han persistido hasta este domingo, mientras el sistema continúa su proceso de normalización.

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Entre los vuelos con llegada a Puerto Rico que fueron cancelados figuran principalmente operaciones de JetBlue y American Airlines, procedentes de ciudades como Orlando, Nueva York, Tampa y Washington, D.C., entre otros destinos.

Actualización de los vuelos cancelados y con retrasos para este domingo 15 de noviembre. ( Suministrada )

Por su parte, las cancelaciones de vuelos con salida desde Puerto Rico afectan a aerolíneas como JetBlue, American Airlines, Southwest Airlines y Delta Air Lines.

Ante esta situación, se exhorta a los pasajeros con vuelos programados para hoy a verificar el estado de sus itinerarios directamente con sus respectivas aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.