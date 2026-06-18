Caribbean University celebró hoy su Quincuagésima Cuarta Colación de Grados en el Centro de Convenciones Dr. Pedro Rosselló González, donde 418 graduandos recibieron los títulos que acreditan la culminación exitosa de sus estudios universitarios.

La ceremonia estuvo marcada por importantes anuncios académicos y reconocimientos que reflejan el compromiso institucional con la excelencia educativa, la investigación académica y la transformación social de Puerto Rico.

Del total de graduandos, 92 obtuvieron grados de maestría, 19 recibieron grados doctorales, 186 completaron programas subgraduados y 117 culminaron exitosamente carreras cortas. La clase graduanda también incluyó 16 estudiantes provenientes de Nueva York, Florida, Texas, New Jersey y la República Dominicana, evidenciando el alcance internacional de la institución, fundada en 1969.

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Como parte de los actos de graduación, Caribbean University otorgó el grado de Doctor Honoris Causa a dos reconocidas figuras de la educación y la investigación con trayectoria internacional: la Dra. Christian Paulina Mendoza Torres y el Dr. Roberto Hernández Sampieri.

Durante la ceremonia, la Dra. Ana E. Cucurella Rivera, presidenta de Caribbean University, anunció además la creación del Centro de Investigación Académica Dr. Roberto Hernández Sampieri, una innovadora iniciativa académica orientada a fortalecer la producción científica, la investigación aplicada y la generación de conocimiento desde Puerto Rico hacia y en conexión con la comunidad académica global.

“El establecimiento de este centro representa un paso trascendental para nuestra universidad. Aspiramos a fomentar una cultura de investigación robusta, innovadora y de impacto internacional que contribuya al desarrollo social, económico y educativo de Puerto Rico y de nuestra región”, expresó la doctora Cucurella Rivera.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia surgió durante el reconocimiento al tercer grupo de estudiantes del Prison Education Program (PEP) que culminaron sus estudios universitarios, ofrecidos en instituciones correccionales.

Este año, 21 estudiantes recibieron sus diplomas gracias a este programa respaldado por fondos de la Beca Pell, elevando a 142 el número total de participantes que han completado estudios universitarios a través de esta iniciativa desde su creación.

“La educación tiene el poder de abrir puertas, restaurar proyectos de vida y generar nuevas oportunidades. Estos graduandos representan la evidencia más clara de que el conocimiento puede transformar realidades y crear futuros distintos”, añadió la presidenta de la institución.

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Por su parte, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Lcdo. Francisco Antonio Quiñones Rivera, destacó: “Esta graduación representa mucho más que un logro académico; es evidencia del compromiso con la rehabilitación y la transformación personal. A través de la educación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación brinda herramientas para que cada participante pueda reincorporarse al mundo laboral, aportar positivamente a la sociedad y construir un mejor futuro para sí y sus familias”.

Asimismo, se otorgó el Premio Dr. Ángel E. Juan a Alondra del Mar Alemán Troche, estudiante de bachillerato en ciencias que ha demostrado excelencia académica, liderazgo social y contribuciones significativas en los ámbitos cultural y comunitario, honrando así los principios de accesibilidad, superación y desarrollo humano promovidos por el fundador de Caribbean University.

La doctora Cucurella Rivera destacó que la graduación trasciende la obtención de un diploma y representa una reafirmación del papel de la educación como motor de progreso individual y colectivo.

“La graduación representa mucho más que la culminación de un programa académico; simboliza la capacidad de transformar sueños en realidades mediante el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia. Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros graduados. El conocimiento sin valores pierde su propósito, y el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que dejamos en la vida de los demás”, afirmó.