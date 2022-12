“Yo quiero seguir aprendiendo”.

Esa fue la petición que le hizo un hombre de 53 años a Khyrsys Gutiérrez Del Arroyo, educadora y directora académica de Kelly’s School en Luquillo, quien al ver el interés y la necesidad de este caballero de aprender a leer y escribir, decidió sacar de su tiempo para ayudarle a lograr su meta.

“Él me conoce de Villa Marina en Fajardo porque se pasa por allá, sabe que soy directora y que mi mamá tiene el colegio Kelly’s School en Luquillo. Entonces se me acercó y me dice: ‘¿Usted me puede enseñar a leer? Mi maestro se fue para Estados Unidos y yo quiero seguir aprendiendo’”. Yo le dije: ‘bueno, si no me haces perder el tiempo, con mucho gusto te atiendo’”, relató Gutiérrez Del Arroyo.

La educadora con 22 años de experiencia, 18 de ellos específicamente como maestra de kínder, mencionó que Carlos Díaz, conocido como “Carlitos”, no sabía leer ni escribir su nombre.

“El caballero tiene un cuarto año, cuando estaba en escuela estaba en el grupo de Educación Especial y, según me indica, a él lo siguieron pasando de grado y no sabe ni leer, ni sumar, ni restar. Un caballero con 53 años que no sabe escribir su nombre y me comentó que tiene deseos de mejorar como persona, conseguir un trabajo que le puedan pagar más y se dio cuenta, a esta edad, la necesidad real que tiene de aprender a leer y escribir”, destacó.

Es así como desde hace más un mes, la maestra se reúne en las tardes con Díaz, para brindarle la enseñanza. Este proceso, asegura, no ha sido difícil, ya que Carlos está muy positivo.

“Lo hago con él porque se me acercó con mucha humildad, con mucho entusiasmo y con deseos de aprender. Yo lo atiendo entre tres y cuatro días a la semana. Él trabaja con Manny’s Pinchos en Villa Marina y también trabaja en Cariduro Sport Bar y como no tiene transportación, yo me reúno con él allí en las tardes. Entra a las 6:00 p.m., yo llego entre 4:30 a 5:00 p.m., lo atiendo y entonces él continua (laborando)”, mencionó Gutiérrez Del Arroyo. Debido al empeño de ambas partes, los resultados ya son evidentes, y es que dice su maestra que ya Carlitos está en un nivel 3 o 4 de lectura.

Desde hace más un mes, la maestra se reúne en las tardes con Díaz, para brindarle la enseñanza. ( Suministrada )

“Él tiene mucho entusiasmo de aprender, tiene mucha sed de conocimiento. Va súper bien… lo llevo como por un segundo grado en la lectura. Además, ya él suma y resta, lo tengo en multiplicación, está con las primeras tablas del 1 a 4. Aquí lo importante es que el caballero aprende y aprende bien”, dijo la directora académica.

No obstante, la maestra espera que ya para mayo del próximo año, Carlitos pueda ser lector independiente y cree que puedan llegar a la meta antes. Sin embargo, la educadora desde ya se siente satisfecha por el avance de su pupilo.

“Ayudar a Carlitos me llena de satisfacción y orgullo, soy educadora de vocación al igual que lo es mi mamá, Mrs. Kelly. Mi mayor satisfacción es que puedo compartir con otros mi conocimiento, gracias a ello logro contribuir con el bienestar y calidad de vida de nuestra sociedad”, comentó la maestra.

Carlitos necesita más ayuda

La necesidad de este hombre de aprender a leer y escribir, según relató su maestra, viene por su deseo de superarse y es que desea conseguir un mejor empleo, ya que tiene dos trabajos, pero no cuenta con un hogar. Actualmente, Carlitos vive en el balcón de una residencia en el barrio Sardinera en Fajardo.

“Una de las cosas por las que estoy aceptando las entrevistas es porque el caballero no tiene una residencia, él vive en el balcón de una casa abandonada; él tenía acceso a la casa, pero parece que fueron del municipio o de Vivienda y le cerraron la casa”, indicó Gutiérrez Del Arroyo.

La maestra asegura que además de ayudarle con la parte académica, ha tratado de contactar al municipio para que atiendan el caso de su estudiante, pero no ha tenido éxito.

“Traté de comunicarme con Joey Meléndez (alcalde de Fajardo) porque me gustaría que de alguna forma con este movimiento que se ha dado, a él se le puede proveer una vivienda, un hogar seguro”, solicitó la maestra, quien el próximo 15 de diciembre recibirá un homenaje en el Carnaval Navideño Kelly’s School, a celebrarse en la Plaza de Luquillo, por la labor comunitaria que está realizando con Carlitos, quien le acompañará en la ceremonia.

Primera Hora se comunicó con la oficial de prensa del municipio de Fajardo, Dimari Sánchez, para darle conocimiento de la situación y procurar ayuda para Díaz.

“Verificamos en las distintas oficinas de ayudas del municipio y en ninguna aparece que se haya solicitado para el señor. Nadie se ha comunicado con el municipio para solicitar asistencia”, indicó.