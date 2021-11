Manatí. Además de ser la Atenas de Puerto Rico, este pueblo es reconocido como cuna del béisbol y sin duda, uno de sus hijos más destacado es Carlos Beltrán, quien ayer se sumó al proyecto “Somos Puerto Rico”, de GFR Media, como protagonista de la entrevista “Café en la Plaza”.

De entrada, el expelotero estableció que es “cafetero”, pero sobre todo dejó claro el orgullo que siente de ser “manatieño 100%”, pueblo en el que se crió, donde estudió, se desarrolló como atleta y en el que estableció nuevamente su residencia tras retirarse de las Grandes Ligas.

“Me crié en Tierras Nuevas y en el barrio de Cantito, y ahora mismo resido en Los Rábanos… siempre orgulloso de mi pueblo. Como pelotero me desarrollé en el barrio Boquilla, mi dirigente cuando tenía cinco años se llama Miguel Fernández y ahora es el dirigente de mi hijo, que tiene seis años. El béisbol es parte de lo que somos en Manatí”, contó Beltrán al editor de Deportes de Primera Hora, Noel Piñeiro, durante la transmisión en vivo por elnuevodia.com y primerahora.com.

Sobre la afición de su hijo menor hacia el béisbol, aseguró que “aunque todos los padres piensan que sus hijos son buenos, como pelotero que jugué tantos años, lo veo y digo que tiene habilidad”. Pero, reconoce que “hasta dónde va a llegar, dependerá del empeño que él le quiera poner”.

"El béisbol es parte de lo que somos en Manatí”, contó Beltrán al editor de Deportes de Primera Hora, Noel Piñeiro. ( XAVIER GARCIA )

También mencionó que sus dos hijas juegan voleibol y que él está disfrutando muchísimo esta etapa como padre. Tanto así que, aunque ha recibido llamadas de varios equipos para auscultar su disponibilidad para llenar algunas vacantes existentes el MLB, esto sin dar mayores detalles, según confesó, pondera si debe mantenerse en el retiro por ahora o volver al béisbol.

“Yo amo el béisbol y decir que no voy a estar más involucrado en el deporte no sería cierto. Para tener alguna oportunidad tengo que mantenerme relevante, pero tengo que pensar bien el próximo paso que quiero dar. Estar retirado me ha dado la oportunidad de vivir momentos bien bonitos, me estoy disfrutando a mis hijos. Cuando uno entra en esa etapa, es difícil volver atrás. Yo ahora quiero darme un breakecito”, afirmó.

Ese “breakecito” también lo ha aprovechado para irse de paseo a redescubrir la Isla, algo que le ha convencido de que tomó una buena decisión en regresar a su país.

“Aquí yo me siento en mi gallinero. Entiendo la cultura, recibo el cariño de la gente, no siento temor, puedo entrar a cualquier lugar y la gente me demuestra que me quiere. Para mí eso es bello. Me siento orgulloso de ser de Puerto Rico, porque somos gente buena, siempre digo que somos gente con sazón, aroma y buen sabor”.

Otro gran proyecto que ocupa el tiempo del deportista es su escuela Carlos Beltrán Baseball Academy, en el municipio de Florida, “un sueño” que inició hace 10 años.

“El tú ver que el 60% de nuestros estudiantes son la primera generación de su familia en ir a la universidad, te demuestra que es algo más profundo que simplemente ir a una escuela de béisbol. Es una oportunidad de seguir elevando a la juventud”, expresó.

Hubo mucho entretenimiento para todos. ( XAVIER GARCIA )

De hecho, Beltrán aprovechó para exhortar a los líderes del País a seguir fomentando el deporte, “porque es una de las cosas que une a la comunidad”, y recordó que, tras los desastres naturales y la pandemia, “los niños ya están ready para regresar a los parques”.

Un día en el pueblo

Las actividades de Somos Puerto Rico en Manatí dieron inicio a las 9:00 a.m. en la plaza pública con una serie de actividades que incluyeron charlas de finanzas, clínicas de salud, artesanías, juegos y la repartición de los sellitos del pasaporte de la campaña “Una isla, 78 destinos” de la Compañía de Turismo.

Mientras que a las 1:00 de la tarde el equipo se trasladó hasta el barrio Montebello para repartir alimentos calientes y bolsas de compra a la comunidad, en colaboración con el chef Iván Clemente, de El Comedor de la Kennedy.

La entrega de alimentos fue en la comunidad Montebello. ( XAVIER GARCIA )

“Vamos por el octavo pueblo y te diría que hemos impactado unas 30,000 personas, entre compras y comida caliente. La realidad es que en Puerto Rico los ancianos y los niños están abandonados, cuando nadie en este país debería irse a la cama sin comer. Somos Puerto Rico ha logrado amplificar nuestra labor diaria por el alcance de los periódicos, la gente llega y recibe esto que es un servicio esencial”, expresó Clemente.

El arte de comunicar

Más temprano, los estudiantes de la Escuela Superior Petra Corretjer de O’Neill recibieron la visita del editor de diseño gráfico de GFR Media, Jonathan Rodríguez, quien conversó con el grupo sobre sus comienzos y los retos de su profesión.

Los jóvenes estuvieron atentos a la charla. ( XAVIER GARCIA )

Rodríguez habló de tú a tú con los jóvenes sobre cómo conoció el arte a través de la música y el baile del rap, así como la expresión del graffiti, talentos que pudo perfeccionar a través de sus estudios universitarios y que, posteriormente, le permitió escalar posiciones en el mundo del diseño gráfico comercial y editorial.

De esta manera motivó a los estudiantes a identificar sus habilidades a la hora de seleccionar una carrera profesional.

“El diseñador gráfico es un especialista en llevar mensajes visuales. Debe ser muy creativo, pero también ordenado. Es una carrera muy divertida, que les recomiendo”, apuntó Rodríguez a los alumnos, entre los cuales había un grupo de 22 que forman parte del taller de artes gráficas de la escuela.