La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, no está conforme con las explicaciones del Departamento de Salud sobre discrepancias en la información que suple sobre el manejo del COVID-19, conocido como coronavirus.

“El Municipio de San Juan está dando la información que ellos piden, en el documento que ellos piden”, dijo la alcaldesa. “San Juan debe saber cuántos casos han dado positivos, cada alcalde debe saber”, afirmó.

Ayer, el secretario de Salud, Lorenzo González, atribuyó el disloque en que el laboratorio Quest, que le está haciendo las pruebas al Municipio de San Juan, les estaba enviando la información pero sin darle el desglose por municipios. Por lo tanto, alegó que los datos estaban entrando al renglón de casos en el que no se provee el municipio de procedencia, que representa casi la mitad de los positivos informados por Salud. González dijo que Quest se comprometió a que desde hoy le darán los datos pormenorizados por pueblo.

En entrevista en WKAQ 580 AM, Cruz Soto dijo que el problema con los datos no es solo de ella, sino que numerosos alcaldes se han expresado pidiendo a Salud datos de la cantidad de contagiados por pueblo para ayudarlos y prevenir contagios, pero no han tenido respuesta.

Asimismo, Cruz Soto dijo que hay otras áreas en las que hay información inconsistente del gobierno. Por ejemplo, la alcaldesa alegó que el jefe del task force Segundo Rodríguez habría dicho el sábado que se necesitan 3,000 ventiladores, pero el domingo el epidemiólogo del Estado, David Capó, dijo que solo hacen falta 700.

“En momentos de crisis hay que darle información a la gente”, dijo Cruz Soto.

Cruz Soto declaró que con los contratos para comprar pruebas a sobreprecio, que fueron cancelados el domingo, que se repite el libreto de Whitefish en la emergencia del huracán María.

“Están preocupados por el tumbe del día”, dijo la alcaldesa al arremeter contra la gobernadora Wanda Vázquez por el contrato de $38 millones otorgado a empresas de construcción asociadas al Partid Nuevo Progresista y del que se pidió un reembolso de $19 millones.

La alcaldesa también dijo que este escándalo “repite el libreto” de Whitefish, la empresa con poca experiencia y con solo dos empleados que logró un contrato millonario con el gobierno poco después del huracán María.