San Juan. El estudio poblacional PREPCOVI (Puerto Rico-Evaluación Epidemiológica y Prevención para COVID-19 e Influenza) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reveló hoy nuevos hallazgos de la investigación que, hasta el momento ha contado con 1,774 participantes de la Isla.

“Le hacemos un llamado a la ciudadanía a participar de este estudio. Cualquier ciudadano podría recibir un mensaje de texto en su celular invitándole a participar de este estudio PREPCOVI. Al presionar el enlace iniciaría una encuesta, la cual le pedimos que complete para que, en Puerto Rico, podamos tener mejores datos y así prevenir de forma más efectiva el COVID y la Influenza. Completar este formulario es una forma de aportar a la salud pública de Puerto Rico”, explicó el Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, Rector del RCM.

Al momento, la mayoría de los encuestados (68.5%) son mujeres. Los participantes oscilan entre los 21 a 92 años de edad y 75 de los 78 municipios de Puerto Rico están representados. Según los resultados preliminares, los hombres y las personas mayores de 65 años tenían más probabilidades de haber sido clasificados como un caso de COVID-19 y de ser un caso confirmado.

Por otro lado, la distribución geográfica de los casos confirmados sugiere números más altos en la región Este de Puerto Rico. Mientras que los casos totales (confirmados y/o probables) fueron más altos en la región Noreste. El 4% de todos los casos reportaron síntomas de más de 21 días de duración. Ninguno de los casos con COVID-19 reportó recibir servicios de hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos o tratamiento con oxígeno. Los síntomas más frecuentes reportados de los casos confirmados y/o probables con COVID-19 fueron la pérdida del olfato (52%), pérdida del gusto (50%) y fiebre (43%). Cabe destacar que los casos confirmados y totales sugieren ser más altos entre las personas con diabetes. Mientras que los casos confirmados fueron más altos entre las personas con afecciones respiratorias y el total de casos fue más alto entre las personas obesas.

“Necesitamos más datos para poder establecer asociaciones más certeras entre las comorbilidades y COVID-19. Por tanto, estos datos deben considerarse descriptivos. Nuestra meta es tener 10,000 participantes mensuales para contar con datos más precisos”, expuso la Dra. Kaumudi Joshipura, investigadora principal y profesora de la Escuela de Medicina Dental RCM.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Negociado de Telecomunicaciones, empresas de telecomunicaciones y el Departamento de Salud. Potenciales participantes recibirán un mensaje de texto del (787) 493-9302 como este: “PREPCOVI: UPR y Departamento de Salud te invitan a participar en la encuesta anónima de 5-minutos evaluando el COVID-19 y la Influenza. Pulse aquí para participar… “. Es importante que los ciudadanos sepan que este mensaje no tiene ningún riesgo, y es seguro, ya que no se retiene información que identifique al participante ni su número de teléfono.

Influenza

Respecto a la Influenza, el 16.6% de los participantes informaron haberse realizado una prueba para la misma en los últimos 30 días. De estos, el 7.9% informó haber dado positivo durante los últimos 30 días, lo cual representa al 1.3% de los encuestados. De los participantes que no se hicieron la prueba, 1.4% cree haber tenido Influenza. El rango de edad de los casos fue de 22 a 75 años; el 40% de los casos de Influenza tenían más de 60 años. La mayoría (58.6%) de los participantes informaron haberse vacunado contra la Influenza en algún momento. Sin embargo, solo el 40.0% de todos los participantes se vacunaron entre 2019 y 2020 (menos de un año), el 84.5% de las personas que se vacunaron entre 2019-2020 tienen un nivel de educación mayor a un diploma de cuarto año.

Factores de riesgo y preventivos de COVID-19

En relación a los factores de riesgo y preventivos de COVID-19, más del 90% de los participantes informaron seguir las prácticas de reducción de riesgos. Tales como: mantener una distancia de 6 pies (97.3%), lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia (99.0%), utilizar la mascarilla la mayor parte del tiempo (98.3%), evitar los espacios públicos (91.3%), evitar hospitales y / o clínicas (90.9%), y, evitar el contacto con personas que pudiesen estar infectadas o ser de alto riesgo (97.9%).

Por su parte, de los 226 participantes que respondieron a preguntas sobre su ambiente laboral, el 62.0% de estos estaban actualmente empleados. El 66.4% de estos indicaron que trabajan cerca de otras personas.

Vacunación del COVID-19

Cabe señalar que al cuestionario de preguntas del estudio se añadieron preguntas sobre vacunación contra el COVID-19, luego de que las vacunas estuvieron disponibles en Puerto Rico. El 16.8% de los participantes recibió una o más dosis de la vacuna contra COVID-19.

La mayoría informó haber sido vacunados en un hospital o facilidad médica (47.4%) o centro de vacunación (31.6%); el 72.2% recibió la vacuna Pfizer y el resto recibió Moderna. De los vacunados, el 38.9% (n=7) de los participantes informaron sufrir efectos secundarios a corto plazo, donde 57.1% de ellos reportó dolor en el lugar de la inyección. El 82.4% de los participantes indicó estar dispuesto a vacunarse contra el COVID-19, mientras que el 17.7% no está seguro.

De los participantes que no se han vacunado, el 47.1% dijo que calificaba para recibir la vacuna de acuerdo a su edad, salud o criterios laborales, mientras que el 23.5% respondió que aún no cualificaba y el 29.4% no sabía si calificaba.

“PREPCOVI es uno de los múltiples esfuerzos, iniciativas, servicios e investigaciones que la Escuela de Medicina Dental le ofrece a Puerto Rico. Nos enorgullece que miembros de nuestra facultad sean parte de este proyecto tan importante para el estudio y la prevención del COVID-19 y la Influenza en nuestra Isla”, dijo el doctor José Matos, Decano de la Escuela de Medicina Dental del RCM.