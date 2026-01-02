El Municipio de Cataño celebrará este sábado la tradicional entrega de regalos con motivo del Día de Reyes Magos, una actividad diseñada para ofrecer a las familias de la comunidad una experiencia organizada, segura y centrada en el bienestar de la niñez.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Cataño, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., y contará con un sistema de servi-carro para garantizar un flujo ordenado y eficiente durante la entrega de regalos.

La actividad estará dirigida a niños y niñas residentes de Cataño, con edades de 0 a 12 años, quienes podrán recibir su regalo con la compañía de un adulto. Es importante que los adultos presenten evidencia de residencia en Cataño, como una licencia de conducir o recibos de servicios básicos. La organización de este evento busca asegurar que los recursos lleguen de manera justa a los residentes del municipio.

Además, el Frente Marítimo de Cataño estará completamente preparado para recibir a las familias con una ambientación navideña especial. Entre las atracciones, destaca el tradicional árbol de Navidad de más de 70 pies de altura, que se convierte en un punto icónico del área, complementado con adornos y decoración temática que brindarán un ambiente festivo para residentes y visitantes por igual.

Los asistentes también podrán disfrutar de la variada oferta gastronómica disponible en el área, que incluye restaurantes, quioscos y comercios locales, convirtiendo al Frente Marítimo en un punto de encuentro ideal para disfrutar de la temporada festiva en familia y explorar la oferta turística de la zona.

En cuanto a seguridad, se ha activado un plan especial para el evento, con la presencia de la Policía Municipal, personal de manejo de emergencias, control de tránsito y apoyo logístico. Todo esto con el objetivo de garantizar el orden y el bienestar de los participantes durante la actividad.

La primera dama de Cataño, Bethzaida Rodríguez Torres, destacó que esta celebración responde al compromiso genuino del municipio con la niñez, incluyendo a menores con necesidades especiales. “En Cataño siempre nos hemos distinguido por la atención sensible y responsable hacia nuestros niños, especialmente aquellos con alguna condición o necesidad especial. Esta celebración se organiza pensando en su seguridad, bienestar y en la tranquilidad de sus familias”, afirmó Rodríguez Torres.

Por su parte, el alcalde Julio Alicea Vasallo expresó que la celebración de Reyes es parte de una visión de administración responsable que busca preservar las tradiciones con planificación y equidad. “Queremos que las familias vivan esta experiencia con calma, respeto y la certeza de que los recursos llegan a quienes corresponden”, señaló el alcalde.