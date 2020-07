Catedrática del RUM designada a dirigir el Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico

La doctora Sheilla N. Torres Nieves, catedrática asociada del Departamento de Ingeniería Mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), fue designada como directora ejecutiva interina del Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (AAIPR, por sus siglas en inglés), corporación sin fines de lucro adscrita a la Universidad de Puerto Rico (UPR), cuyo fin principal es brindar un ecosistema de apoyo a la industria de esas disciplinas en el país.

El nombramiento, otorgado a finales de febrero por el presidente de la UPR, doctor Jorge Haddock, contempla un cambio de enfoque en las estrategias de la entidad que, desde su creación en 2014, han estado destinadas mayormente a adiestrar y capacitar a personal técnico, particularmente en las áreas de mantenimiento y reparación de aviones en la isla. Una de las metas de la recién denominada será integrar un centro de investigación y desarrollo, dedicado también a la comercialización de tecnología, que permita, a su vez, allegar auspicios económicos externos.

“Desde el 2017, he dirigido el Centro de Ingeniería Aeroespacial y Sistemas no Tripulados (CAUSE, por sus siglas en inglés) del RUM, con la idea de aumentar la investigación, tanto teórica como práctica, de manera que estuviese bien relacionada con las necesidades de la industria. Tal como estipula el plan de trabajo que le presenté a la Junta de Directores del Instituto, la idea es cambiar el paradigma. No se trata de eliminar la parte de certificaciones y adiestramientos, que es muy necesaria para apoyar a las compañías que se están estableciendo en Puerto Rico, sino aumentar ese abanico de servicios incluyendo la parte de investigación y desarrollo. He estado concentrándome en cómo sacar el mayor potencial a esta estructura corporativa para propósitos de procurar fondos, ya sea de agencias federales o de la industria privada”, aseveró.

Su agenda de trabajo contempla la construcción de un Instituto Aeroespacial para la Investigación, así como utilizar el edificio del AAIPR en Aguadilla como landing site para compañías que quieran instaurar operaciones en Puerto Rico. Igualmente, aspira a aumentar la cantidad de colaboraciones con la academia, e impulsar el emprendimiento.

La doctora Torres Nieves, cuya área de especialidad es en dinámica de fluidos, aerodinámica y turbulencia, comenzó su labor docente en el RUM en 2015 en Ingeniería Mecánica, donde también cursó su bachillerato. Completó sus estudios doctorales en Rensselaer Polytechnic Institute en Nueva York, y luego de graduarse, trabajó en la industria aeroespacial por cinco años.

Desde que comenzó su carrera profesional en el recinto mayagüezano de la UPR, ha coordinado la concentración menor en Ciencias e Ingeniería Aeroespacial y el Comité Departamental de Ciencias Aeroespaciales. A partir de 2017, asumió la dirección de CAUSE, entidad con la que logró una subvención de la compañía Pratt & Whitney, por $500 mil anuales en un periodo de cinco años, para reforzar el currículo aeroespacial y establecer laboratorios para adiestrar a los estudiantes.

Por su parte, el presidente de la UPR, doctor Haddock, destacó que con el nombramiento de la catedrática apuestan a desarrollar nuevas oportunidades económicas en la industria aeroespacial, para beneficio de la academia y de Puerto Rico.

“Ante el contexto global que vivimos, son múltiples las oportunidades económicas que se vislumbran para que Puerto Rico pueda retomar su potencial como centro de desarrollo económico, en áreas tan especializadas como la industria aeroespacial y la seguridad nacional. Tenemos la certeza de que bajo la dirección de la doctora Torres Nieves podremos gestionar un proyecto de gran alcance. La funcionaria cuenta con valiosa experiencia académica, investigativa y en el sector privado, que le brindan las herramientas para hacer el trabajo esperado. Mis felicitaciones y el mayor de los éxitos en su encomienda. Su nombramiento llena de orgullo a la comunidad universitaria y sirve de inspiración a presentes y futuras generaciones de niñas y mujeres para que realicen carreras en las ciencias”, afirmó el presidente Haddock.

De igual forma, el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, exaltó los valores de la catedrática, quien ejemplifica haber completado un ciclo desde su formación de bachillerato, hasta su labor docente, gerencial e investigativa en la principal institución de educación pública del país.

“Nos llena de orgullo ver que la doctora Sheilla Torres hace brillar a su alma mater en su impecable ejecución de todas las tareas que incluyen educar a las nuevas generaciones y fortalecer nuestros proyectos emblemáticos en estas disciplinas de tanta relevancia. Enhorabuena por esta merecida designación que sabemos impactará de manera positiva a la Universidad, a la industria y a Puerto Rico”, reiteró.