Con dos pisos en los que se pueden acomodar unos 600 feligreses, la congregación presencial de la parroquia San Esteban Protomártir se redujo drásticamente a 10 personas por las restricciones del COVID-19 en marzo del 2020, pero esto no era excusa para continuar haciendo lo que establece Marcos 16:15; había que resolver.

Wanda Aponte Rosado, secretaria de la parroquia, usaba su celular para transmitir por Facebook la misa, como podía. Tiempo después, es notorio que esta modalidad virtual llegó para quedarse. “La gente hoy día, incluso si no pasamos una misa nos escriben por Messenger”. Y no tan solo se conectan personas en Puerto Rico, también los ven desde Estados Unidos y Colombia, de donde es oriundo el párroco Hernán Berdugo Sanjuan, según relató.

“Hemos tenido mucho apoyo, la gente lo pide”, afirmó Aponte Rosado durante una visita a la parroquia que ubica en una fresca loma en Toa Alta, frente a la urbanización Monte Sol.

“A veces piden dirección espiritual para el padre, cuándo puedo confesarme, cuándo son los bautismos, tal fecha para mi boda, o sea que a través de la página hemos podido coordinar hasta sacramentos”, contó.

La iglesia tiene su página de Facebook desde el 2019. Actualmente, en la red social acumulan más de 9,000 seguidores y más de 7,900 “likes”. La misa de sanación transmitida en vivo el pasado 22 de marzo suma más de 1,600 reproducciones. La calidad de la imagen es visiblemente superior a la que proyectaban antes de la pandemia, que sirvió de catapulta para integrar a feligreses conocedores de la tecnología y adquirir nuevos equipos.

“No podían haber más de 10 personas porque la orden ejecutiva, igual que el protocolo de la arquidiócesis, no lo permitía. Habíamos 10 personas, entre ellos algo del coro y la lectura, un diácono, el sacerdote y yo me iba, me movía de un lado a otro e iba transmitiendo de mi celular. Ya para abril se une un equipo de tres personas y comienzan a gestionar las cámaras y la computadora y todo, para entonces transmitir desde acá”, explicó Aponte Rosado.

“Cuando yo me cansaba, pedía ayuda a algún miembro de algún ministerio para que entonces con el celular se fuera moviendo y pudiéramos grabar la misa”.

Para el padre Berdugo Sanjuan, quien hace 32 años llegó a Puerto Rico, urgía que la cristiandad también alcanzara a los hermanos que se quedaban en casa. “Cuando llegó la pandemia, empezamos a buscar un equipo... para que la gente por lo menos escuchara la santa misa desde sus hogares”.

Misa Dia de Navidad miércoles, 25 de diciembre de 2019 Ministerio de Música : Kairos Posted by Parroquia San Esteban Protomártir - Toa Alta PR on Wednesday, December 25, 2019

“El equipo fue una cámara profesional precisamente para poder grabar la misa y quedaran bien grabadas porque antes era con un celular nomás”, recordó.

El crecimiento de los feligreses virtuales fue abismal, afirmó. Se conectaba “mucha gente. Y como el santo padre dio permiso, que no tenían que venir a la iglesia por el motivo de la pandemia, la misa que escuchaban les servía de precepto dominical”, aseveró.

Tras la flexibilización de las restricciones, la parroquia San Esteban Protomártir se ha vuelto a llenar a capacidad, pero al mismo tiempo florece la comunidad virtual. “Por ejemplo, anteayer tuve una misa de sanación y la iglesia se llenó”, dijo. “Quisimos tener este acto como piedad para la cuaresma, con una misa de sanación, se ungió, se celebró la santa misa, se dio la comunión... La gente salió feliz y encantada de la vida”.

¿No les preocupa el aspecto de que ciertas personas entonces prefieran quedarse en su casa y dejar de venir presencial?, preguntamos.

“Nos preocupó en un momento, pero estos últimos fines de semana, con la apertura, nos hemos sorprendido con la asistencia. Miércoles santo se dieron tres misas y las tres fueron llenas a los dos niveles, 5:00 de la mañana, 12:00 del mediodía y 6:00 de la tarde”, precisó Aponte Rosado.

La parroquia San Esteban Protomártir tiene 21 años de construida, 11 de los cuales Berdugo Sanjuan ha sido su párroco. En su fachada aún carga las marcas del huracán María, aspecto que no le roba el regocijo a esta congregación, al contrario, caminan agradecidos.

“La Semana Santa es tiempo de recogimiento, de silencio, de oración, de encuentro con el Señor y más por toda esta pandemia que ha pasado durante estos años. Creo que nos corresponde ser agradecidos con Dios, que ha estado con nosotros en todo momento”, reflexionó.