Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) bajaron ayer la alerta de COVID-19 para viajes a Puerto Rico, que durante meses estuvo en el nivel máximo (nivel 4).

Puerto Rico ahora se posiciona en el nivel 3, según los avisos de viaje que publican los CDC en su página web.

En el nivel 4 no se recomendaba viajar a Puerto Rico. Bajo el nivel 3 se aconseja “estar completamente vacunado antes de viajar”. Para las personas que no tienen la vacuna, el ente recomienda “evitar los viajes no esenciales”.

Actualmente, los pasajeros que llegan en vuelos domésticos a Puerto Rico deben presentar evidencia de vacunación contra el coronavirus o una prueba con resultado negativo, o hacerse una prueba después de aterrizar. Los viajeros que incumplan con estas disposiciones se enfrentan a una multa de $300.

Por orden federal, el uso de mascarillas es requisito en los aviones y aeropuertos de todo Estados Unidos.

De acuerdo al Departamento de Salud, la tasa de positividad se encuentra en 1.98 y hay un promedio de 43 casos positivos confirmados semanalmente. De las 2,848,293 personas aptas para vacunarse en Puerto Rico, unas 2,530,762 (88.9%) tienen al menos una dosis y 2,301,924 (80.8%) ya completaron el proceso.