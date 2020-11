Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) colocaron a Puerto Rico en el nivel más alto de peligro de COVID-19 (nivel 4), por lo que actualmente no recomiendan viajar a la Isla.

“Los viajeros deben evitar todos los viajes a Puerto Rico. Si debe viajar, hable con su médico antes del viaje, especialmente si tiene un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19”, advierten en un boletín publicado en su portal de Internet.

Si tiene que viajar a la Isla, los CDC ofrecen las siguientes recomendaciones:

-Antes de viajar, hágase la prueba con una prueba viral de 1 a 3 días antes de su viaje. No viaje si está esperando los resultados de la prueba, da positivo o está enfermo. Siga todos los requisitos de entrada para su destino y proporcione cualquier información de salud requerida o solicitada.

-Durante el viaje, use una mascarilla, manténgase al menos a 6 pies de las personas que no viajen con usted, lávese las manos con frecuencia o use desinfectante de manos y observe su salud para detectar signos de enfermedad.

-Antes de viajar de regreso de Puerto Rico, hágase la prueba del virus 1 a 3 días antes del viaje. Siga todas las recomendaciones o requisitos de destinos y aerolíneas.

-Después de viajar, hágase la prueba de 3 a 5 días después del viaje Y quédese en casa durante 7 días después del viaje.

Si no se hace la prueba, lo más seguro es quedarse en casa durante 14 días.

-Si tuvo una exposición conocida al COVID-19 mientras viajaba, posponga el viaje, ponga en cuarentena a otras personas durante 14 días después de su última exposición conocida, hágase la prueba y controle su salud.

Hoy, el informe del Departamento de Salud reportó cinco muertes por COVID-19. Con estos fallecimientos adicionales, las muertes confirmadas suman 798 y las probables son 219, por lo que el total de decesos es 1,017.