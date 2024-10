Con la esperanza de lograr “ese gancho para que la gente llegue a Ceiba”, se inauguró este viernes el Mirador del Marlins en los terrenos de la playa Los Machos, justo a la entrada de antigua base naval Roosevelt Roads.

El lugar representaría la primera parada que los usuarios del ferry encontrarían para comprar comida, así como un lugar de recreación para atraer el turismo a este municipio, según resumieron el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera, y el administrador del proyecto, el exsecretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, a Primera Hora.

Ahora que fue inaugurado, el mirador contará con varios concesionarios para realizar actividades acuáticas y deportivas, como viajes en bote hacia varios cayos con playas, motoras acuáticas, kayaks y renta de bicicletas para recorrer la base.

PUBLICIDAD

Los usuarios también podrán ir a la playa Los Machos o visitar algunas de las “islas desiertas” para darse un chapuzón de agua salada. En las nuevas instalaciones, hay baños y ducha. Además, se podrán alquilar sillas para sentarse frente al mar, destacaron los entrevistados.

Desde el próximo 15 de noviembre, abrirían cuatro restaurantes, así como un “bar and grill”. Los restaurantes serán de comida asiática peruana, otro de hamburguesas, uno caribeño con mariscos y otro de pizzas y comida italiana.

Así luce el área de restaurantes en el Mirador del Marlins. ( Suministrada )

“Nosotros sabemos que Naguabo tiene el malecón, Fajardo tiene Las Croabas, Luquillo tiene los kioskos de Luquillo. Nosotros estábamos buscando un destino turístico para nuestro pueblo, ya que no teníamos ningún lugar donde podíamos decirle a la gente de otro pueblo ‘vente y visítame’, un gancho turístico para que la gente venga a Ceiba a pasarla bien en familia y poder buscar una gastronomía que ofrezca muchas alternativas de comida. Este destino crea todo ese escenario y le damos gracias a papá Dios, primeramente, por darnos esta oportunidad, ya que el Mirador del Marlins nos ofrece ese espacio. Aparte de eso, tenemos alquiler de bicicleta, alquiler de bote para ir a las diferentes playitas que tenemos alrededor de la playa Los Machos. Tenemos también los kayaks y muchos ofrecimientos recreativos”, detallo el alcalde.

En esta primera etapa, el Mirador del Marlins generará unos 50 empleos.

Sin embargo, la meta es que en junio del próximo año comience a construirse allí un complejo de cabañas de playa, área de acampada terrestre, espacios para “trailers”, los cuales aumentarían los empleos a 118.

PUBLICIDAD

La mayoría de los concesionarios son operados por residentes de Ceiba y tres de estos están liderados por mujeres, precisó Rivera Marín, quien representa a la empresa inversionista, Guayacán Guest Services.

Esta empresa fue seleccionada a través de una propuesta que lanzó el municipio. Su contrato será por 30 años. Además de pagar renta por operar en unos terrenos protegidos de 140 cuerdas, deberá devolverle al municipio un por ciento de las ganancias.

El esfuerzo, dijo el alcalde, se hizo para “que la gente vea a Ceiba como un destino turístico para visitar”.

Enalteció las playas que allí tienen, al describirlas como “un platito”. Dijo que son llanas y serenas.

“Es espectacular. Es adecuada para la familia ceibeña y la familia que nos visita”, destacó Rivera.

Por su parte, Rivera Marín describió la finca que desarrollan bajo estándares federales como “preciosa”.

Explicó que la zona tiene muchas restricciones de desarrollo, ya que los terrenos fueron cedidos por la milicia al municipio. Para poderla desarrollar, visitaron muchas otras áreas recreativas de Florida, Arizona, California y Costa Rica para tomar ideas que ahora se han puesto en función en el malecón recién inaugurado.

“En Ceiba, si ahora mismo tu entras a Get Your Guide o Trip Advisor no hay ni una sola experiencia. Sin embargo, transcurre más de 1.6 millones de personas que se dirigen al ferry y no se quedan ni un momentito. Solamente ven a Ceiba desde su vehículo. Eso cambió hoy. Nosotros hemos creado experiencia en esta primera fase con una inversión de $1,860,000″, destacó el también exdirector de la Compañía de Turismo.

Concluyó que esperan que el mirador se convierta rápidamente en “un punto de encuentro”.

Además de este desarrollo, el alcalde informó que han adquirido una finca de 40 cuerdas para que se establezca el primer supermercado en el municipio. Dijo que estos proyectos serán el inicio del desarrollo del municipio junto a las propuestas que se tienen para Roosevelt Roads.