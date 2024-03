Lograr que sus criaturas puedan expresarse y corregir, entre otras cosas, dificultades de movilidad, son los avances que unen a dos madres quienes encontraron en las terapias con caballos el mejor tratamiento para sus pequeños con diagnósticos de autismo y síndrome de Down.

Aunque sus situaciones son diferentes, Wilmary Córdova Encarnación, es madre de un niño de 8 años con diagnóstico de autismo “que no es severo, pero tiene problemas conductuales en cuestión de que se pone agresivo”. Mientras, Marianel Marrero Cruz tiene una niña de 5 años con síndrome Down que tenía dificultades para caminar y expresarse.

Ambas tienen en común el descubrimiento de tratamiento efectivo para su hijo y su hija en las sesiones que ofrece Equinoterapia Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que este próximo sábado, 30 de marzo estará celebrando en grande sus 15 años de labor ofreciendo una amplia variedad de servicios y terapias asistidas a un público que va desde niños hasta ancianos con diversas condiciones.

PUBLICIDAD

Daniela disfruta de ayudar con parte del equipo mientras toma sus terapias. ( Suministrada )

Córdova comentó que llegó a Equinoterapia en busca de alternativas de tratamiento para su hijo “y, de verdad, ha sido un cambio bueno”.

“Ha ayudado a Noah a regular sus emociones, y también en cuanto a físico, porque tiene problemas de movilidad. Y ha regulado un montón sus emociones. No es que ha dejado de ser Noah, pero habla con Carlos (Méndez, cofundador de Equinoterapia Puerto Rico), se desahoga, interactúa con otras personas, interactúa con el caballo que también lo ayuda en cuanto a lo sensorial, todas esas cosas”, comentó. “Ha sido una ayuda fuerte”.

Córdoba aseguró que por los pasados dos años ha podido ver a su hijo progresar, desde que inició -que en ocasiones ni se le podía dar la terapia “por los tantrums (rabietas) que le daba”-, a ahora que llega y se va a cepillar los caballos y “lo ayuda a regularse”, e incluso “ya se monta en el caballo, ya no le tiene miedo, que cuando llegó le tenía miedo. Ahora ya los conoce, los nombres de los caballos. Le gusta eso”.

De manera similar, Marrero estaba en busca de alternativas para su hija y supo de Equinoterapia por una amiga cuyo papá sufría de alzhéimer y se benefició de esta terapia.

Carlos Méndez, presidente y cofundador de Equinoterapia Puerto Rico ( Suministrada )

“Y, pues, llegué, y desde el primer momento que Daniela cogió su terapia… yo le cogí un poco de miedo porque, caballo… pero la nena, no. La nena, de primera, le pasó la mano, y que la treparan en el caballo, Y gracias a Dios, ahora en marzo cumplió un año (con la terapia)”, contó.

PUBLICIDAD

Admitió que ella sobreprotegía a su niña, entre otras cosas, porque se caía mucho, pero en la terapia ha podido superar todo eso. Marrero indicó que la sesión termina siendo también una terapia para madres y padres.

“Le ha servido tanto a la nena, que ella ya no se me cae; ella no corría y ahora está corriendo; ella habla demasiado, decía palabras, pero ahora está hablando muchas oraciones”, comentó. “Ya ella sabe, el domingo es la terapia. Ella llega y rapidito se quita el cinturón, y a las millas busca el casco y se lo pone ella misma, y me dice ‘bye’”, agregó, resaltando que Daniela ya tiene buena postura, “se disfruta la terapia”, y está socializando bastante, e incluso superó el temor a andar descalza por el pasto, mientras que ella superó el temor a dejarla mojarse bajo la lluvia.

Ambas madres coinciden también, de manera inequívoca, en recomendar la terapia que ofrece Equinoterapia para cualquier niño o niña con necesidades especiales, así como en expresar su agradecimiento por el beneficio que ha representado para sus respectivas familias. Además, exhortan al público a participar del festejo del 15 aniversario de la entidad, donde precisamente se celebrará también historias de éxito y satisfacción como las suyas.

Los predios del Equinoterapia Puerto Rico, localizado dentro de la antigua base militar Roosevelt Roads en Ceiba, se convirtió en el Caribbean Ability Park. ( Suministrada )

¿Dónde es?

Según explicó Carlos Méndez, quien está al frente de la organización, la celebración de todos esos años de servicios, que no se han interrumpido en ningún momento ni siquiera luego de los desastres naturales de los pasados años o durante la pandemia, se realizará en los predios de la entidad, en la comunidad de Roosevelt Roads, en el área este de la antigua base naval, en Ceiba.

PUBLICIDAD

Las actividades iniciarán el Viernes Santo, 29 de marzo, aunque el área de camping y “motor homes” se abrirá desde el jueves 28.

El viernes tendrán cine al aire libre, bajo las estrellas, con dos películas relacionadas con la conmemoración religiosa, comenzando desde las 6:00 p.m. Y el sábado 30, desde las 9:00 a.m., comenzará el festejo con “varias estaciones con actividades recreativas adaptadas dirigidas a toda la familia”, libre de costo.

“Vamos a tener quioscos, vamos a tener artesanos, va a haber música, vamos a dar talleres de bomba y plena a todas las personas para que den sus primeros pasitos. Terminando con actividades simultáneas, una bicicletada por el municipio (de Ceiba) y terminamos con música de tres bandas del área este, de rock, reggae y salsa”, comentó, agregando que la actividad se extendería hasta las 7:00 p.m. y exhortando al público en general en acudir a disfrutar de la celebración.

Méndez reiteró que “todas las actividades son adaptadas. Vamos a tener arco y flecha, y si tengo un nene de 4 años, y el que viene atrás es de 80 años, se va a adaptar a cada persona. Esto es abierto a la familia completa, para que vengan a pasar un día sano, diferente, celebrando el 15 aniversario de Equinoterapia Puerto Rico”.

El experto comentó sobre los múltiples beneficios de la terapia con caballos adaptada a las necesidades específicas de cada caso, en un programa “integral, holístico, rodeado por la naturaleza”, en el que se beneficia “la parte física, la parte emocional, la parte ocupacional, la parte del habla, la socialización”, entre muchos otros beneficios, pues tan solo con “estar alrededor del caballo ayuda a la estabilización de la presión arterial, el pulso y la respiración”.

PUBLICIDAD

“Si estás en depresión, te va a ayudar a subir la presión sanguínea, el pulso, la respiración. El caballo te ayuda a animarte. En el caso de ansiedad y estrés, pues te ayuda a bajar. En la parte mental, es un proceso que te empodera, porque es un animal mucho más grande que uno. Y cuando estás montado es un ejercicio de confianza, porque no quieres que te tumbe, pero el caballo no va a querer que lo maltrates”, comentó Méndez, al tiempo que resaltaba otros beneficios relacionados a la temperatura corporal del animal y a todos los movimientos que se hacen al montarlo.

Si desea conocer más sobre esta entidad y sus programas, puede consultar las páginas de Equinoterapia Puerto Rico en las redes sociales de Facebook e Instagram, o su página en internet, www.equinoterapiapr.com. También puede llamar al 787-767-7743.

De igual forma, tomando en cuenta que se trata de una organización sin fines de lucro, que sirve a muchas personas de bajos recursos de manera gratuita, puede ayudar con algún donativo a través de las páginas y el teléfono antes mencionados.

También puede ayudar con voluntariado y, de hecho, Equinoterapia certifica horas comunitarias para aquellos estudiantes que lo necesiten.