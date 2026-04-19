El pasado viernes, 17 de abril, se llevó a cabo el Festival de Talentos Dorados: Dejando Huellas en Lajas, en la cual 70 adultos mayores participaron en eventos de modelaje, canto, actuación y manualidades.

Según se informó por escrito, el participante Santos Acosta, de 103 años y residente de Lajas, fue la sensación al prevalecer en la competencia de dominó.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de individuos de la tercera edad abarrotaron el Centro de Servicios Múltiples para Personas de Edad Avanzada Enrique Ortiz Ortiz, localizado en el municipio de Lajas, para formar parte de un singular espectáculo de talentos dorados (talent show), donde los ganadores de cada categoría ganaron vistosas medallas.

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La iniciativa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto a la representante por el Distrito #21 (Yauco, Guánica, Lajas, Sabana Grande, Maricao y Las Marías), Omayra Martínez y el alcalde, Jay Martínez, permitió un espacio de compartir para esta población.

“Nuestro norte es brindarle un espacio social a los adultos mayores, quienes tanto dedicaron al Puerto Rico que hoy tenemos, para que puedan confraternizar en alegría y con un sentido de que hicieron algo diferente, sacándolos de la rutina diaria. Muchos de estos adultos mayores se sentían tan orgullosos que llamaban a sus hijos y nietos para expresarles su felicidad; eso nos llena tanto y es la razón detrás de esta iniciativa”, expresó Méndez por escrito.

Personal del Departamento de Hacienda también estuvo presente para tramitar planillas especiales con el objetivo de que puedan recibir el ‘Crédito Senior’.

Para cualificar para el crédito senior, los solicitantes deben, además de tener 65 años o más al último día del año contributivo, en este caso 2023, un ingreso bruto, incluyendo los beneficios del Seguro Social de no más de $30,000, en el caso de personas casadas, anuales y $15,000 para individuos.

También estuvo orientado sobre programas de ayuda, funcionarios del Departamento de la Vivienda, encabezados por Sheila Estrada, quien representó al subsecretario de la agencia.

De acuerdo a datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos (2022), el 28.7 por ciento de la población que reside en Lajas tiene 65 años o más.